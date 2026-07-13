Un integrante de la Armada de Chile protagonizó un grave episodio este domingo en Viña del Mar, luego de que el vehículo que conducía ingresara a una feria concurrida y atropellara a varias personas. Como consecuencia del impacto, seis personas murieron y otras siete resultaron heridas.
Viña del Mar: un militar atropelló a una multitud y dejó seis muertos
El vehículo ingresó de manera repentina al predio comercial y embistió a varias personas que se encontraban en el lugar. Las autoridades investigan las causas del hecho y confirmaron que hubo siete heridos.
El hecho ocurrió cerca de las 8:40 de la mañana en la Feria Caupolicán, ubicada en la zona de Gómez Carreño, un tradicional espacio comercial que funciona los jueves y domingos y reúne a más de mil personas entre vendedores y compradores.
Según las primeras reconstrucciones, el automóvil irrumpió de manera repentina dentro del predio e impactó contra peatones que se encontraban en el lugar, generando momentos de desesperación y un amplio operativo de emergencia con personal del SAMU, bomberos y Carabineros.
El conductor fue detenido
El automovilista, quien pertenece a la Armada de Chile, fue detenido en el lugar por efectivos policiales. Tras el episodio, algunos testigos intentaron agredirlo debido a la conmoción y la indignación provocada por la cantidad de víctimas.
La institución naval confirmó que el involucrado es funcionario de la fuerza, aunque aclaró que al momento del hecho se encontraba "fuera de servicio" y circulaba en un vehículo particular.
A través de un comunicado oficial, la Armada de Chile expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y manifestó su pesar por la tragedia.
Seis muertos y siete heridos
El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que entre las víctimas fatales había tres mujeres y tres hombres.
Además, siete personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad. Los afectados fueron trasladados al hospital Dr. Gustavo Fricke y permanecían bajo observación médica, aunque las autoridades confirmaron que ninguno se encontraba en estado de gravedad.
El coronel Jorge Guaita, de Carabineros, explicó que los heridos fueron evaluados y estabilizados, y señaló que todos presentaban lesiones leves.
Investigan las causas
La investigación busca determinar qué provocó que el vehículo terminara dentro de la feria. Entre las hipótesis se analizan posibles factores técnicos o humanos que pudieron generar la pérdida de control del automóvil.
Las autoridades informaron que, según las primeras pericias, no se detectó consumo de alcohol por parte del conductor. El examen respiratorio arrojó resultado 0,0°, por lo que inicialmente se descartó esa posibilidad.
El coronel Guaita indicó que algunos testigos señalaron que el vehículo circulaba en dirección normal, aunque a una velocidad elevada. Los investigadores continúan recopilando información para establecer con precisión cómo ocurrió la tragedia.