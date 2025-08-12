China y Estados Unidos se cruzaron en la ONU por el control del Canal de Panamá
En un debate sobre seguridad marítima, Beijing rechazó acusaciones de Washington sobre supuesta influencia en la vía interoceánica. Panamá, en tanto, defendió la neutralidad del canal como garantía para el comercio global.
Fu Cong, embajador de China ante la ONU, durante su intervención en el Consejo de Seguridad. Foto: Xinhua
China y Estados Unidos protagonizaron un fuerte cruce este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU, a raíz de acusaciones de Washington sobre una presunta “influencia desmesurada” de Beijing en el Canal de Panamá. El representante permanente chino, Fu Cong, rechazó las declaraciones de su par estadounidense, Dorothy Shea, y acusó a la Casa Blanca de buscar el control de la vía interoceánica.
Fu aseguró que China “siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el canal” y la neutralidad permanente de esta ruta estratégica. “Las mentiras inventadas y los ataques infundados de Estados Unidos no son más que un pretexto para intentar controlar el canal”, dijo, en un debate abierto de alto nivel sobre seguridad marítima.
También denunció que Washington es “el mayor perturbador” de la paz en el Mar Meridional de China, desplegando armamento ofensivo y realizando maniobras militares cerca de otros Estados. “La hegemonía de Estados Unidos y su mentalidad de Guerra Fría agravan los riesgos para la seguridad marítima mundial”, advirtió.
José Raúl Mulino defendió la neutralidad del canal como aporte al comercio global. Foto: Xinhua
La postura de Panamá
En medio de las tensiones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tomó la palabra para defender la neutralidad del canal como “imperativo” para la seguridad internacional. Durante la sesión, convocada por Panamá en su rol de presidencia rotatoria del Consejo, remarcó que el tránsito seguro de todos los buques, “en tiempos de paz como de guerra”, es garantía para el comercio y la cooperación global.
Mulino recordó que la neutralidad del canal está respaldada por el Tratado de Neutralidad firmado con Estados Unidos en 1977, y que su vigencia “es la mejor defensa ante cualquier amenaza particular o global”.
Vista aérea del Canal de Panamá, clave para el tránsito marítimo internacional. Foto: Reuters
Capacidad duplicada
Por su parte, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, subrayó que la ruta interoceánica es “un ejemplo de neutralidad funcional” y que en los últimos 25 años, bajo administración panameña, duplicó su capacidad y amplió sus esclusas. La ampliación con el Tercer Juego de Esclusas, destacó, incrementó en un 50 % el volumen de carga sin aumentar el número de tránsitos anuales, que se mantiene en 13.500.
El debate contó con la participación de representantes de más de 80 países en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.