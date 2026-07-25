Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas este sábado como consecuencia de un choque entre dos autobuses ocurrido en la autopista que une Damasco con Deir al-Zour, en el centro de Siria, según informaron las autoridades sanitarias del país.
Choque de dos ómnibus en Siria: al menos 35 muertos y 30 heridos
El siniestro ocurrió en una ruta que conecta Damasco con Deir al-Zour. Equipos de emergencia desplegaron un operativo aéreo para asistir a las víctimas.
El siniestro movilizó a equipos de emergencia y obligó al despliegue de helicópteros para asistir a las víctimas y trasladar a los heridos a centros de salud.
El accidente
De acuerdo con la agencia estatal de noticias SANA, la colisión se produjo entre las localidades de Al-Sukhna y Palmira, en la zona rural oriental de la provincia de Homs.
La información fue confirmada por Najib al-Naasan, director de la Dirección de Derivaciones, Ambulancias y Emergencias de las autoridades sanitarias sirias, quien precisó el balance de víctimas fatales y lesionados.
Despliegue de helicópteros
Tras el accidente, las autoridades de Defensa enviaron varios helicópteros para colaborar con las tareas de evacuación médica.
Los heridos y las personas fallecidas fueron trasladados al Hospital Militar de Homs, mientras continuaban las labores de asistencia en el lugar del siniestro.
Investigan las causas
Hasta el momento, las autoridades no informaron qué provocó el choque entre ambos autobuses y la investigación continúa en marcha.
En un primer reporte, la cadena estatal Al-Ikhbariya había informado un saldo de 19 muertos y 27 heridos. Sin embargo, con el avance de las tareas de rescate y la actualización de los datos oficiales, la cifra ascendió a al menos 35 fallecidos y 30 personas lesionadas.