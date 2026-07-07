La ciudad de Damasco vivió momentos de tensión este martes luego de que dos explosiones se produjeran en las inmediaciones del Hotel Four Seasons, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había pasado la noche durante su visita oficial a Siria.
Siria: al menos 18 heridos tras explosiones cerca del hotel donde se hospedaba Macron
Dos detonaciones se registraron cerca del hotel donde se hospedó el mandatario francés. Las autoridades sirias confirmaron varios heridos y reforzaron la seguridad en la capital.
Desde el Palacio del Elíseo informaron que el mandatario se encontraba "sano y salvo", ya que al momento de las detonaciones participaba de una reunión en el palacio presidencial junto al presidente sirio Ahmed al-Sharaa y las respectivas delegaciones.
Las autoridades francesas señalaron que el programa oficial continuó sin modificaciones pese al incidente.
Cómo ocurrieron las detonaciones
Las explosiones tuvieron lugar frente al Hotel Four Seasons, uno de los establecimientos más modernos de la capital siria. De acuerdo con los primeros reportes, una de las bombas fue colocada dentro de un contenedor de basura y la otra en un vehículo estacionado cerca del lugar.
Videos difundidos tras el hecho mostraron un automóvil envuelto en llamas y el momento de una de las detonaciones.
Según medios locales, la comitiva presidencial francesa había abandonado el hotel unos 15 minutos antes de que se produjeran las explosiones.
Testigos observaron una columna de humo en las cercanías del edificio, mientras que periodistas ubicados frente al Ministerio de Turismo pudieron advertir las explosiones desde ese sector.
El Ministerio del Interior sirio informó que el ataque dejó 18 personas heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales.
Una visita marcada por la tensión
El viaje de Macron representa la primera visita oficial de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista liderada por Ahmed al-Sharaa.
El objetivo del mandatario francés es respaldar el proceso de reinserción internacional del país, que busca proyectar una imagen de estabilidad tras años de guerra civil y el fin del régimen de Bashar al-Assad.
Durante la noche anterior a las explosiones, Macron compartió una cena con el presidente sirio en un restaurante del centro histórico de Damasco. Posteriormente, ambos recorrieron a pie la Mezquita de los Omeyas, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad.
La visita también se desarrolla en un contexto regional complejo. Ahmed al-Sharaa tiene previsto participar en la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía.
La investigación y las hipótesis
Tras las explosiones, un importante operativo de seguridad rodeó la zona afectada. Ambulancias acudieron rápidamente al lugar mientras las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos para facilitar las tareas de investigación.
Hasta el momento no se informó oficialmente quiénes fueron los responsables del ataque. Sin embargo, el escenario político y de seguridad en Siria mantiene abiertas distintas hipótesis.
Entre los posibles responsables aparecen grupos extremistas como Estado Islámico, que conserva presencia en sectores del territorio sirio y no reconoce al actual gobierno. También figuran entre las líneas de investigación remanentes vinculados al antiguo régimen de Bashar al-Assad.
El atentado ocurre pocos días después de otro ataque con bomba registrado en un café del centro de Damasco, que provocó la muerte de diez personas, reflejando que la situación de seguridad en el país continúa siendo frágil pese a los esfuerzos de las autoridades por recuperar la estabilidad.