Insólito episodio

Le colgaron el teléfono al Papa León XIV cuando quiso actualizar sus datos bancarios

El Sumo Pontífice intentó actualizar de forma telefónica los datos de sus cuentas en Estados Unidos. Sin embargo, la empleada del call center creyó que se trataba de una broma de mal gusto y le cortó la comunicación de manera abrupta. Cómo se resolvió el conflicto.