Momentos de tensión

Toma de rehenes en Colombia: liberaron a las personas retenidas en un supermercado de Cartagena

Un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó a un supermercado de la cadena Éxito, en Cartagena de Indias, y tomó como rehenes a clientes y empleados. El episodio se habría originado durante un intento de robo a un vehículo de transporte de caudales. Tras un operativo policial, las autoridades consiguieron liberar a todas las personas.