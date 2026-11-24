La toma de rehenes que conmocionó este martes 24 de noviembre a Colombia terminó con la liberación de todas las personas que permanecían retenidas en un supermercado de Cartagena de Indias. El episodio comenzó durante la mañana, cuando varios hombres armados ingresaron a un establecimiento de la cadena Éxito, en el sector de La Castellana, y protagonizaron un violento asalto que derivó en una situación de extrema tensión.
Toma de rehenes en Colombia: liberaron a las personas retenidas en un supermercado de Cartagena
Un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó a un supermercado de la cadena Éxito, en Cartagena de Indias, y tomó como rehenes a clientes y empleados. El episodio se habría originado durante un intento de robo a un vehículo de transporte de caudales. Tras un operativo policial, las autoridades consiguieron liberar a todas las personas.
El operativo de seguridad se extendió durante aproximadamente dos horas e involucró a efectivos de la Policía Nacional y fuerzas especiales. Durante el procedimiento, los delincuentes mantuvieron bajo amenaza a trabajadores y clientes que se encontraban dentro del comercio.
Según las primeras reconstrucciones, el hecho habría comenzado con un intento de robo a un vehículo blindado de transporte de valores. Al advertir la intervención policial, los sospechosos ingresaron al supermercado y tomaron a varias personas como rehenes.
La situación generó preocupación en distintos sectores de la ciudad y obligó incluso a adoptar medidas preventivas en el aeropuerto internacional Rafael Núñez.
Cómo fue la toma de rehenes en un supermercado de Colombia
El episodio ocurrió en un supermercado Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial Paseo de La Castellana, en el sur de Cartagena.
De acuerdo con la información difundida por medios colombianos, los hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento alrededor de las 8.30 de la mañana. Su objetivo inicial habría sido asaltar un vehículo de transporte de caudales que circulaba por la zona.
Sin embargo, los operadores de las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y activaron los mecanismos de alerta. La llegada de las fuerzas de seguridad habría frustrado el robo y provocado que los delincuentes se refugiaran dentro del supermercado.
Una vez en el interior, los atacantes retuvieron a clientes y empleados. Algunas imágenes que circularon en redes sociales mostraron a personas sentadas en el suelo, con las manos atadas, mientras los hombres armados permanecían dentro del establecimiento.
La situación se agravó cuando los secuestradores habrían ubicado a algunos de los rehenes frente a los ventanales del comercio, presuntamente para utilizarlos como escudos humanos y dificultar el ingreso de los efectivos policiales.
Cuántas personas fueron tomadas como rehenes en Cartagena
Durante las primeras horas del operativo, las cifras sobre la cantidad de personas retenidas fueron cambiando a medida que avanzaban las negociaciones y las liberaciones.
Según el balance difundido por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, inicialmente fueron tomadas como rehenes unas 30 personas. Cinco mujeres mayores de edad consiguieron salir durante las primeras etapas del procedimiento.
Posteriormente, tras aproximadamente dos horas de tensión, las autoridades lograron liberar a la totalidad de las personas que permanecían dentro del supermercado.
El procedimiento permitió poner fin a la situación de rehenes, aunque la Policía continuó con las tareas para localizar y detener a los responsables.
Qué exigían los secuestradores para liberar a los rehenes
Uno de los datos que trascendió durante el procedimiento fue la presunta exigencia económica de los atacantes.
Según las primeras informaciones publicadas por medios colombianos, los hombres armados habrían reclamado 7.000 millones de pesos colombianos, una suma cercana a los dos millones de dólares, para permitir la liberación de las personas retenidas y obtener condiciones para escapar.
También trascendió la existencia de una supuesta carta con instrucciones sobre la entrega del dinero. Sin embargo, las autoridades no habían confirmado oficialmente la autenticidad del documento ni un eventual acuerdo con los delincuentes.
Un amplio operativo policial y militar en Cartagena
La toma de rehenes provocó un importante despliegue de seguridad en los alrededores del supermercado. La Policía Nacional movilizó efectivos especializados y unidades de inteligencia, mientras que las autoridades mantuvieron acordonada la zona para evitar que civiles quedaran expuestos al enfrentamiento.
Durante el procedimiento también se reportó un presunto intercambio de disparos entre los uniformados y los sospechosos.
La emergencia tuvo consecuencias en el transporte aéreo: el aeropuerto internacional Rafael Núñez suspendió temporalmente los aterrizajes debido a las operaciones de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la zona de aproximación.
La restricción fue levantada posteriormente y la Aeronáutica Civil confirmó que los despegues y aterrizajes se reanudaron con normalidad.
Qué se sabe sobre los responsables
Las primeras hipótesis apuntan a que los involucrados serían delincuentes comunes que intentaron robar un vehículo blindado de transporte de valores y terminaron refugiándose en el supermercado cuando advirtieron la llegada de la Policía.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, vinculó el episodio con ese intento de asalto.
Tras la liberación de los rehenes, las autoridades mantenían un operativo para identificar y capturar a los responsables. Hasta el último reporte consultado no había confirmación de que todos los sospechosos hubieran sido detenidos.
Por su parte, Grupo Éxito expresó su preocupación por lo ocurrido y señaló que la protección de la vida y la integridad de clientes y trabajadores era su prioridad. La compañía indicó que la situación estaba siendo atendida por las autoridades competentes.