Colombia: abatieron a ocho miembros del Clan del Golfo en un operativo militar

¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS! En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones. Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales. ¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL! A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅