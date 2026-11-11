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Colombia: abatieron a ocho miembros del Clan del Golfo en un operativo militar

La Fuerza Pública realizó un bombardeo en el departamento de Antioquia donde cayó alias "Negro Perea", uno de los principales cabecillas de la organización. El presidente De la Espriella confirmó el resultado.

El presidente De la Espriella confirmó el resultado. Foto: Reuters.El presidente De la Espriella confirmó el resultado. Foto: Reuters.
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Un bombardeo militar contra el Clan del Golfo en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, mató a ocho presuntos integrantes de esa organización criminal, entre ellos Haminton Mosquera, informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias 'Negro Perea', cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal", precisó el mandatario en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con la información oficial, "Negro Perea" figuraba entre los 10 cabecillas prioritarios para las autoridades colombianas y era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la fuerza pública.

Detalles del operativo militar

La operación, denominada "Nehemías", fue desarrollada por el Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad incautaron fusiles, pistolas, minas antipersonal y equipos de comunicación, según el reporte oficial.

"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos", advirtió el presidente.

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Ofensiva contra grupos armados

Desde el inicio de su mandato, De la Espriella ha ordenado ocho bombardeos contra el Clan del Golfo, las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en distintos departamentos.

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