Un bombardeo militar contra el Clan del Golfo en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, mató a ocho presuntos integrantes de esa organización criminal, entre ellos Haminton Mosquera, informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Colombia: abatieron a ocho miembros del Clan del Golfo en un operativo militar
La Fuerza Pública realizó un bombardeo en el departamento de Antioquia donde cayó alias "Negro Perea", uno de los principales cabecillas de la organización. El presidente De la Espriella confirmó el resultado.
"El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias 'Negro Perea', cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal", precisó el mandatario en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con la información oficial, "Negro Perea" figuraba entre los 10 cabecillas prioritarios para las autoridades colombianas y era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la fuerza pública.
¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS! En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones. Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales. ¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL! A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026
Detalles del operativo militar
La operación, denominada "Nehemías", fue desarrollada por el Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad incautaron fusiles, pistolas, minas antipersonal y equipos de comunicación, según el reporte oficial.
"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos", advirtió el presidente.
Ofensiva contra grupos armados
Desde el inicio de su mandato, De la Espriella ha ordenado ocho bombardeos contra el Clan del Golfo, las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en distintos departamentos.