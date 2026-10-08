Este jueves 8 de octubre de 2026, el conflicto estudiantil en Francia sumó un nuevo capítulo marcado por movilizaciones en París, enfrentamientos en la plaza de la Bastilla y medidas de contención por parte del Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Educación anunció la llegada de miles de profesores de refuerzo a las aulas con mayores dificultades, los sindicatos fijaron una nueva jornada de huelga para el 13 de octubre. La tensión ya traspasó las fronteras e impacta en ciudades belgas como Lieja y Bruselas.
Revuelta estudiantil en Francia: el Gobierno desplegará 3000 docentes y la protesta se expande a Bélgica
Las marchas en la capital francesa y el interior sumaron incidentes mientras el Gobierno activó un plan de emergencia docente. Los gremios fijaron otra huelga general.
Plan de urgencia y despliegue docente
Frente a la continuidad de las medidas de fuerza, el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, confirmó este jueves un plan de emergencia que contempla la asignación inmediata de 3.000 profesores adicionales a partir de este viernes. La medida apunta a intervenir de forma prioritaria en 114 establecimientos calificados en nivel "rojo" y otros 400 catalogados en "naranja", según la severidad de sus inconvenientes.
Geffray aseguró durante una visita a Reims que "no habrá recorte de plazas en los colegios" y ratificó que se facultará a las autoridades regionales a realizar contrataciones por encima de las cuotas habituales para cubrir vacantes. En paralelo, la plataforma gubernamental habilitada para canalizar los reclamos de los alumnos registró más de 66.000 aportes al cierre de la jornada.
Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu sostuvo que el Gobierno no es indiferente al malestar de la juventud y planteó como ejes de trabajo la rápida sustitución de profesores ausentes, la revisión edilicia, el ordenamiento de los horarios y cambios en Parcoursup, la plataforma de asignación de vacantes universitarias. Se prevé que las primeras definiciones formales del Ejecutivo se anuncien hacia finales de octubre.
Bloqueos, marchas y tensión en París y el interior
A pesar de que el número de colegios completamente paralizados descendió al 4% sobre el cierre de la jornada (157 establecimientos frente a los 375 reportados por la mañana), la concurrencia a las calles se mantuvo firme. Las estimaciones de asistencia fluctuaron entre los 71.500 manifestantes informados por el Ministerio del Interior y los más de 130.000 calculados por la Central General del Trabajo (CGT).
En París, estudiantes bloquearon con contenedores de basura el acceso a la emblemática universidad Panthéon-Assas y se registraron episodios similares en el Instituto Católico de París. Durante la tarde, la plaza de la Bastilla concentró los incidentes más agudos, con lanzamientos de proyectiles y pirotecnia contra las fuerzas de seguridad, que hicieron uso de camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar la marcha hacia la Plaza de la Nación.
Las movilizaciones se replicaron bajo la lluvia en ciudades del interior como Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Marsella y en territorios de ultramar como Guadalupe y La Reunión. Asimismo, en la localidad de Saint-Ouen-l'Aumône se registró el incendio en la puerta del instituto Jean-Perrin, mientras que en varias academias continuaron reportándose "ciberbloqueos" que interrumpieron el dictado de clases virtuales mediante ruidos e interferencias.
El conflicto traspasa las fronteras hacia Bélgica
La ola de protestas nacida en las aulas francesas cruzó los límites nacionales y se extendió a territorio belga en ciudades como Lieja, Bruselas, Mons, Verviers y Namur. Los estudiantes secundarios y universitarios belgas se movilizaron bajo consignas dirigidas a la ministra francófona de Educación, Valérie Glatigny, denunciando el aumento del costo de las matrículas, la sobrepoblación en las aulas y la escasez de docentes de reemplazo.
En Lieja, tras jornadas de disturbios que incluyeron daños en mobiliario urbano y paradas de autobús, el alcalde Willy Demeyer dispuso la prohibición de concentraciones de más de tres personas en la vía pública hasta el próximo 16 de octubre. En tanto, las autoridades locales investigan la presencia de jóvenes provenientes de Francia entre los arrestados en los últimos días.
Convocatoria al "Quinto Acto"
La coalición de sindicatos estudiantiles y docentes franceses no dio por cerrado el reclamo y llamó a una nueva jornada nacional de protesta y huelga para el próximo martes 13 de octubre.
Desde las agrupaciones gremiales, como la Federación Sindical Unitaire (FSU) y la Unión Estudiantil, recalcan que las medidas presupuestarias anunciadas hasta el momento resultan insuficientes para solucionar las falencias estructurales del sistema educativo. El debate legislativo sobre el presupuesto general para 2027 comenzará en la Asamblea Nacional el 12 de noviembre, lo que plantea un escenario de negociación dinámico y abierto durante las próximas semanas.