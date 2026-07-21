El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de la reforma económica y tributaria promovida por el presidente José Antonio Kast, una de las iniciativas centrales de su gestión para incentivar las inversiones y reactivar la economía.
El Congreso chileno aprobó la mayor parte de la reforma económica impulsada por José Antonio Kast
La Cámara dio luz verde a casi todos los artículos del proyecto que reduce impuestos, promueve inversiones y modifica beneficios fiscales. La oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.
El proyecto recibió el respaldo suficiente para avanzar en casi todos sus artículos. Solo resta debatir una disposición vinculada a un mecanismo de compensación para municipios antes de que la ley pueda ser promulgada.
Qué propone la reforma
La iniciativa contempla una reducción gradual del impuesto a las ganancias para grandes empresas, que pasará del 27% al 23%, además de beneficios fiscales para la repatriación de capitales y la exención del IVA para viviendas nuevas.
También incorpora medidas destinadas a agilizar permisos ambientales, acelerar proyectos de inversión y establecer mecanismos de compensación para determinados casos en los que la Justicia deje sin efecto autorizaciones ambientales.
La oposición cuestiona el impacto
Los sectores opositores sostienen que la reforma favorecerá principalmente a las grandes empresas y advierten que la menor recaudación podría afectar el financiamiento de programas sociales.
Además, cuestionan la estabilidad tributaria por 20 años para inversiones superiores a los 350 millones de dólares y anticiparon que recurrirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar algunos de los cambios aprobados.
Un proyecto clave para el Gobierno
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró el resultado de la votación y afirmó que el Congreso aprobó los aspectos esenciales de la reforma, al considerar que permitirá reducir trabas burocráticas y brindar mayor previsibilidad a los inversores.
La aprobación se produce en un contexto de desaceleración económica. En el primer trimestre del año, Chile registró una caída del Producto Interno Bruto del 0,5% y una tasa de desempleo del 9,4% entre marzo y mayo.