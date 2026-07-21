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El Congreso chileno aprobó la mayor parte de la reforma económica impulsada por José Antonio Kast

La Cámara dio luz verde a casi todos los artículos del proyecto que reduce impuestos, promueve inversiones y modifica beneficios fiscales. La oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.

El Congreso chileno avanzó con la aprobación de la reforma económica impulsada por José Antonio Kast. Foto: XinhuaEl Congreso chileno avanzó con la aprobación de la reforma económica impulsada por José Antonio Kast. Foto: Xinhua
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El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de la reforma económica y tributaria promovida por el presidente José Antonio Kast, una de las iniciativas centrales de su gestión para incentivar las inversiones y reactivar la economía.

El proyecto recibió el respaldo suficiente para avanzar en casi todos sus artículos. Solo resta debatir una disposición vinculada a un mecanismo de compensación para municipios antes de que la ley pueda ser promulgada.

(251215) -- SANTIAGO, 15 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 14 de diciembre 2025 del candidato a la Presidencia chilena, líder de la ultraderecha local, José Antonio Kast, pronunciando un discurso después de las elecciones presidenciales, en la ciudad de Santiago, capital de Chile. El ultraderechista José Antonio Kast ganó el domingo las elecciones presidenciales en Chile, el segundo candidato triunfador de derecha luego de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) desde el retorno a la democracia (1973-1990), tras derrotar a la izquierdista Jeannette Jara, según los últimos datos del Servicio Electoral. (Xinhua/Str) (jv) (rtg) (ah) (vf)La iniciativa incluye rebajas impositivas y medidas para fomentar inversiones. Foto: Reuters

Qué propone la reforma

La iniciativa contempla una reducción gradual del impuesto a las ganancias para grandes empresas, que pasará del 27% al 23%, además de beneficios fiscales para la repatriación de capitales y la exención del IVA para viviendas nuevas.

También incorpora medidas destinadas a agilizar permisos ambientales, acelerar proyectos de inversión y establecer mecanismos de compensación para determinados casos en los que la Justicia deje sin efecto autorizaciones ambientales.

La oposición cuestiona el impacto

Los sectores opositores sostienen que la reforma favorecerá principalmente a las grandes empresas y advierten que la menor recaudación podría afectar el financiamiento de programas sociales.

Chile's President-elect Jose Antonio Kast arrives at the Congress for his swearing-in ceremony, in Valparaiso, Chile March 11, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaLa oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por algunos artículos. Foto: Reuters

Además, cuestionan la estabilidad tributaria por 20 años para inversiones superiores a los 350 millones de dólares y anticiparon que recurrirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar algunos de los cambios aprobados.

Un proyecto clave para el Gobierno

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró el resultado de la votación y afirmó que el Congreso aprobó los aspectos esenciales de la reforma, al considerar que permitirá reducir trabas burocráticas y brindar mayor previsibilidad a los inversores.

La aprobación se produce en un contexto de desaceleración económica. En el primer trimestre del año, Chile registró una caída del Producto Interno Bruto del 0,5% y una tasa de desempleo del 9,4% entre marzo y mayo.

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