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Nueva prueba balística de Corea del Norte eleva la tensión con Corea del Sur y Japón

El régimen norcoreano intensifica la tensión regional con el decimoséptimo ensayo del año, mientras Seúl y Tokio refuerzan la vigilancia con apoyo de EE.UU.

El líder norcoreano Kim Jong Un camina mientras se lleva a cabo una conferencia de comandantes de compañía del Ejército de Corea del Norte, en Pionyang, Corea del Norte, en esta imagen difundida por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea de Corea del Norte el 24 de octubre de 2026. KCNA vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR DE MANERA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. PROHIBIDA LA VENTA A TERCEROS. COREA DEL SUR FUERA. PROHIBIDA LA VENTA COMERCIAL O EDITORIAL EN COREA DEL SUR.El líder norcoreano Kim Jong Un camina mientras se lleva a cabo una conferencia de comandantes de compañía del Ejército de Corea del Norte, en Pionyang, Corea del Norte, en esta imagen difundida por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea de Corea del Norte el 24 de octubre de 2026. KCNA vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR DE MANERA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. PROHIBIDA LA VENTA A TERCEROS. COREA DEL SUR FUERA. PROHIBIDA LA VENTA COMERCIAL O EDITORIAL EN COREA DEL SUR.
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Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han lanzado este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón (también conocido como mar del Este), en una nueva demostración de fuerza que se produce apenas seis días después de que Seúl propusiera la celebración de conversaciones militares bilaterales para prevenir choques fronterizos.

Según ha informado el Estado Mayor Conjunto (JCS, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur, citado por la agencia de noticias Yonhap, los proyectiles fueron detectados en torno a las 12.30 horas (hora local) tras ser disparados desde las inmediaciones de la ciudad costera de Wonsan.

A rocket launcher fires a munition during tests, involving an upgraded version of a 240-mm, 24-tube multiple rocket launcher system, tactical ballistic missiles, and a 155-mm self-propelled howitzer, overseen by North Korean leader Kim Jong Un in North Korea, June 25, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAYCorea del Norte disparó diez misiles balísticos hacia el mar de Japón desde Wonsan. Seúl y el gobierno japonés reforzaron la alerta militar en toda la zona. Foto: Archivo / KCNA / REUTERS.

Las autoridades militares surcoreanas, en estrecha cooperación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, han reforzado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

Este ensayo armamentístico constituye el decimoséptimo lanzamiento de misiles balísticos llevado a cabo por el régimen norcoreano en lo que va de año, y coincide, además, con el silencio de Pyongyang ante la oferta formal presentada en septiembre por el Ministerio de Defensa surcoreano.

FILE PHOTO: U.S. Navy aircraft carrier USS George Washington is pictured during Freedom Edge trilateral exercise among United States, Japan and South Korea in the East China Sea, south of the Korean peninsula and west of Japan's main islands November 14, 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAY/File PhotoEl portaaviones de la Marina de EE. UU. USS George Washington durante el ejercicio trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, al sur de la península de Corea y al oeste de las islas principales de Japón. Foto: REUTERS / Kim Kyung-Hoon.

Seúl había propuesto a las autoridades norcoreanas retomar los contactos militares para delimitar con precisión la línea de demarcación en la zona desmilitarizada, restablecer las líneas de comunicación militar y pactar medidas de prevención contra incidentes accidentales, a raíz de un incidente en el que un soldado surcoreano resultó herido por la explosión de una mina terrestre al sur de la línea divisoria.

Por su parte, el Gobierno de Japón también ha reaccionado de a la nueva escalada militar. A través de un comunicado emitido por la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, Tokio ha asegurado que destinará "todos sus esfuerzos a la recopilación y el análisis de información" para garantizar a la ciudadanía una respuesta precisa y a tiempo real.

Asimismo, el Ejecutivo japonés ha ordenado extremar las precauciones para "garantizar plenamente la seguridad de las aeronaves y los barcos" en la región, manteniendo un estado de alerta total ante cualquier eventualidad imprevista derivada de los ensayos norcoreanos.

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