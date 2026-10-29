Nueva prueba balística de Corea del Norte eleva la tensión con Corea del Sur y Japón

El líder norcoreano Kim Jong Un camina mientras se lleva a cabo una conferencia de comandantes de compañía del Ejército de Corea del Norte, en Pionyang, Corea del Norte, en esta imagen difundida por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea de Corea del Norte el 24 de octubre de 2026. KCNA vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR DE MANERA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. PROHIBIDA LA VENTA A TERCEROS. COREA DEL SUR FUERA. PROHIBIDA LA VENTA COMERCIAL O EDITORIAL EN COREA DEL SUR.