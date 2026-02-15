Detuvieron a un exministro ucraniano cuando intentaba huir del país por un escándalo de corrupción
El exfuncionario fue arrestado mientras intentaba salir del país en medio de una causa por corrupción que sacude al gobierno de Ucrania. El caso se suma a una serie de investigaciones que involucran a altos cargos y profundiza la crisis política interna.
German Galushchenko, entre Petro Kotin y Volodimir Zelenski. Créditos: REUTERS/Gleb Garanich
La justicia ucraniana detuvo a un exministro acusado de participar en un esquema de corrupción mientras intentaba abandonar el país, en un episodio que vuelve a poner en foco la transparencia de la dirigencia política en medio del conflicto bélico y las tensiones internas.
El arresto ocurrió cuando el exfuncionario intentaba cruzar la frontera, según confirmaron autoridades locales.
Un intento de fuga que terminó en arresto
De acuerdo con las investigaciones, el exintegrante del gabinete estaba bajo sospecha por su presunta participación en maniobras irregulares vinculadas a fondos públicos y contratos estatales.
German Galushchenko, el exministro de Energía y de Justicia
Su detención se produjo en el marco de una causa más amplia que investiga presuntas redes de sobornos y desvío de recursos.
Las autoridades indicaron que el exministro intentaba salir del territorio ucraniano sin autorización judicial, lo que aceleró el operativo que culminó con su captura.
La fiscalía sostiene que el acusado habría tenido un rol clave en decisiones administrativas que beneficiaron a terceros mediante mecanismos ilegales.
El caso se suma a otros episodios recientes que involucran a dirigentes y funcionarios cercanos al poder, en un contexto donde los organismos anticorrupción han intensificado los controles sobre figuras públicas.
El escándalo vuelve a golpear al gobierno en un momento especialmente sensible para el país, que enfrenta el impacto prolongado de la guerra y la presión internacional para fortalecer sus instituciones.
En los últimos meses, distintos procesos judiciales y renuncias han expuesto irregularidades en áreas clave del Estado, generando preocupación dentro y fuera de Ucrania.
Analistas señalan que los avances en las investigaciones responden, en parte, a exigencias de aliados occidentales que reclaman mayor transparencia, sobre todo en momentos en que el país depende de asistencia financiera y militar externa.
Además, la lucha contra la corrupción es uno de los principales requisitos para avanzar en la integración europea.