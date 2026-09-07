Tres hombres fueron apuñalados durante la madrugada de este lunes en Crown Heights, Nueva York, pocas horas antes del inicio de las celebraciones por el Desfile del Carnaval. Los episodios ocurrieron en dos hechos registrados con apenas media hora de diferencia y cerca del recorrido previsto para la celebración.
Tres apuñalados en Nueva York horas antes del desfile de Carnaval
Dos episodios registrados con apenas media hora de diferencia dejaron a tres hombres heridos, quienes fueron trasladados a un centro de salud mientras las autoridades buscan al presunto responsable.
La Policía de Nueva York intervino en ambos casos y confirmó que las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital. Mientras continúa la investigación, los agentes buscan a un sospechoso que podría estar relacionado con los ataques.
Dos ataques en menos de 30 minutos
El primer episodio ocurrió a las 5:48 de la mañana, cuando efectivos llegaron a la esquina de Carroll Street y Utica Avenue tras recibir un aviso. Allí encontraron a dos hombres heridos.
Según informó la Policía, uno de ellos tiene 23 años y había sido apuñalado en el cuello, mientras que el segundo, de 36 años, presentaba una herida de arma blanca en el rostro.
Poco después se produjo un segundo episodio en la misma zona. A las 6:12, los agentes encontraron a otro hombre, de 32 años, con una herida de arma blanca en el cuello, cerca de Utica Avenue y President Street.
El traslado de las víctimas
Los tres hombres fueron llevados al Hospital Kings County para recibir atención médica. Hasta el momento, no se habían informado detalles sobre su evolución.
Los ataques ocurrieron horas antes del comienzo de las festividades del Desfile del Carnaval de Nueva York, cuyo recorrido se encuentra en las inmediaciones de los lugares donde se registraron los hechos.