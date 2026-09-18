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El séptimo del año

Cuba sufre un nuevo apagón masivo

El Gobierno cubano reportó una desconexión total del sistema eléctrico, en medio de un año marcado por los cortes.

Calles desiertas en La Habana este viernes en pleno apagón. Reuters.Calles desiertas en La Habana este viernes en pleno apagón. Reuters.
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Cuba sufrió este viernes (18.09.2026) un nuevo apagón generalizado, el séptimo en lo que va del año, en medio de una profunda crisis energética que golpea a la isla bajo fuerte presión de Washington.

A man uses his mobile phone while sitting at the entrance of a building during a power outage in Havana, Cuba, September 18, 2026. REUTERS/Ricardo ArduengoReuters.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico", informó el Ministerio de Energía y Minas en X, sin precisar la causa. Este es el séptimo apagón nacional en lo que va de 2026 y el duodécimo desde finales de 2024.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de combustible por parte de Estados Unidos.

Residents gather on balconies and by open windows during a power outage in Havana, Cuba, September 18, 2026. REUTERS/Ricardo ArduengoReuters.

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

En las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas. Como consecuencia de los cortes eléctricos se ven afectados también el abastecimiento de agua y la red de telefonía en todo el país.

Mirá tambiénUna falla masiva en la red eléctrica dejó a oscuras a cuatro provincias del este de Cuba

La Habana culpa a las medidas punitivas de Washington del grave estado de su red eléctrica, mientras que Estados Unidos sostiene que la responsabilidad recae en el gobierno cubano y la mala gestión de la economía.

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