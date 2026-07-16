Crisis energética

Cuba atribuye el nuevo colapso del sistema eléctrico a las sanciones de Estados Unidos

El Gobierno cubano sostuvo que la reciente caída del Sistema Eléctrico Nacional se produjo en un contexto de fuerte presión económica y energética derivada de las sanciones impuestas por Washington. El episodio se suma a otros apagones de alcance nacional registrados en las últimas semanas.