Crisis energética

Cuba sufrió un nuevo apagón nacional y ya suma seis colapsos del sistema eléctrico en 2026

La interrupción dejó nuevamente sin servicio eléctrico a gran parte de la isla y volvió a poner en evidencia la fragilidad de la red energética. Mientras avanzan las tareas para restablecer el suministro, el país enfrenta una crisis que afecta la vida cotidiana, la economía y los servicios esenciales.