Cuba volvió a quedar prácticamente a oscuras. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió un nuevo colapso general que provocó un apagón de alcance nacional y profundizó una crisis energética que se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta la isla.
Cuba sufrió un nuevo apagón nacional y ya suma seis colapsos del sistema eléctrico en 2026
La interrupción dejó nuevamente sin servicio eléctrico a gran parte de la isla y volvió a poner en evidencia la fragilidad de la red energética. Mientras avanzan las tareas para restablecer el suministro, el país enfrenta una crisis que afecta la vida cotidiana, la economía y los servicios esenciales.
Con este episodio, ya son seis las desconexiones totales registradas en lo que va de 2026, una situación que refleja las dificultades para sostener el funcionamiento de una infraestructura eléctrica deteriorada y con limitaciones para cubrir la demanda.
El corte se produjo apenas horas después de que las autoridades informaran avances en la recuperación del servicio tras interrupciones anteriores. Sin embargo, la red volvió a colapsar y millones de personas quedaron nuevamente sin electricidad, mientras la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) trabajaba para restablecer el suministro de forma gradual.
Una crisis que se repite y golpea la vida diaria de millones de personas
Los apagones generalizados dejaron de ser hechos excepcionales para convertirse en una constante en Cuba. Desde comienzos de 2026, la isla atravesó una sucesión de colapsos del Sistema Electroenergético Nacional que obligaron a reconstruir la red desde cero en varias oportunidades. Este nuevo episodio se suma a una serie de interrupciones ocurridas durante julio, cuando el país ya había sufrido varios cortes nacionales en pocos días.
El impacto trasciende la falta de iluminación en hogares y calles. Cada apagón repercute sobre hospitales, escuelas, comercios, industrias y sistemas de transporte. Aunque muchos servicios considerados esenciales cuentan con grupos electrógenos, la capacidad de respuesta es limitada y la recuperación suele demandar varias horas o incluso días.
En los hogares, las consecuencias también son significativas. La conservación de alimentos se vuelve un desafío cuando las interrupciones se prolongan, mientras que la escasez de energía dificulta el acceso al agua potable en algunas zonas debido a que numerosas estaciones de bombeo dependen del suministro eléctrico.
Las actividades comerciales también se ven afectadas. Negocios, restaurantes y pequeños emprendimientos deben interrumpir su funcionamiento o recurrir a generadores propios, lo que incrementa los costos en un contexto económico ya complejo.
Especialistas en infraestructura energética coinciden en que la red cubana enfrenta problemas estructurales acumulados durante décadas. Gran parte de las centrales termoeléctricas operan con equipos antiguos, requieren frecuentes reparaciones y presentan dificultades para sostener la generación necesaria durante los momentos de mayor consumo. A esto se suma la escasez de combustible para alimentar tanto las centrales como los sistemas de respaldo.
El resultado es un sistema que funciona con un margen muy reducido y que puede desestabilizarse rápidamente cuando una planta sale de servicio o disminuye la disponibilidad de combustible.
Qué explica los reiterados apagones y por qué la recuperación no resulta sencilla
La reconstrucción del Sistema Electroenergético Nacional es un proceso complejo. Cuando se produce una desconexión total, las autoridades deben restablecer la generación eléctrica por etapas, sincronizando progresivamente las centrales y las distintas regiones del país hasta recuperar la estabilidad de toda la red.
La Unión Eléctrica informó que, tras el nuevo colapso, comenzó ese proceso de recuperación de manera gradual, aunque sin precisar un plazo definitivo para normalizar completamente el servicio.
Las explicaciones sobre el origen de la crisis
Las autoridades cubanas sostienen que el sistema enfrenta una fuerte presión por la escasez de combustible, situación que atribuyen al endurecimiento de las restricciones económicas y a las dificultades para acceder al petróleo necesario para abastecer las centrales de generación.
Al mismo tiempo, distintos análisis internacionales señalan que la crisis también está relacionada con el envejecimiento de la infraestructura eléctrica, la falta de inversiones durante años y las reiteradas averías en las principales usinas termoeléctricas del país.
En busca de aliviar la situación, el Gobierno cubano comenzó a introducir algunos cambios en el sector energético. Entre ellos figura una mayor participación de empresas privadas en la distribución mayorista de combustibles y la autorización de iniciativas para facilitar la importación de combustibles mediante capital extranjero. No obstante, esas medidas todavía no lograron revertir la fragilidad del sistema eléctrico.