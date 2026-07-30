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Nueva etapa económica en Cuba: avanzan las reformas para dinamizar el sector privado

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, analizó la implementación de 176 reformas económicas que buscan impulsar el sector privado, con más del 90% de las normas vigentes, para enfrentar el bloqueo y el desgaste del modelo estatista.

El jefe de Gobierno cubano trazó un balance de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas un mes atrás por el Parlamento. Foto: Xinhua / Joaquín Hernández.El jefe de Gobierno cubano trazó un balance de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas un mes atrás por el Parlamento. Foto: Xinhua / Joaquín Hernández.
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El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, defendió las reformas económicas en la isla, anunciadas el miércoles durante la Asamblea Nacional del Poder Popular y dijo que "comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil".

El jefe de Gobierno cubano trazó un balance de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas un mes atrás por el Parlamento y advirtió que con más del 90 % de las normas jurídicas previstas ya en vigor, el país enfrenta ahora “la etapa más importante y tal vez la más difícil”: garantizar la aplicación efectiva de cada medida, "corregir desviaciones y evaluar impactos en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la persecución financiera".

“Durante este primer semestre del año -dijo-, el país ha estado bajo el impacto de la agresión reforzada del gobierno de los Estados Unidos, a partir de la puesta en vigor de las órdenes ejecutivas, en particular la 14.404, del pasado primero de mayo”.

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Esta orden ejecutiva, que integra un sistema de sanciones secundarias, "apunta no solo a Cuba sino también a cualquier persona o entidad extranjera que mantenga negocios con nuestro país, generando afectaciones en sectores como el energético, agroalimentario, turismo, finanzas y salud".

A partir de la actualización anunciada del modelo económico cubano, la empresa estatal adquiere nuevas facultades, como "la posibilidad de aprobar sus propios sistemas salariales, realizar cualquier actividad lícita, definir precios y tarifas, efectuar inversiones financieras, flexibilizar el destino de las utilidades y decidir sobre la terminación del vínculo laboral de los trabajadores, siempre bajo los principios establecidos. También se fortalece la participación de los trabajadores y la responsabilidad social de las entidades", reseñó Telesur y supo la Agencia Noticias Argentinas.

(260518) -- LA HABANA, 18 mayo, 2026 (Xinhua) -- Un hombre observa un buque de asistencia humanitaria procedente de México que entra al puerto, en La Habana, capital de Cuba, el 18 de mayo de 2026. El buque de asistencia humanitaria llegó el lunes al puerto de la capital de Cuba, una ayuda solidaria enviada por México y Uruguay, ante la crisis que vive la isla caribeña provocada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (ah) (vf)Con más del 90% de las reformas vigentes, Cuba busca fortalecer su sector privado para enfrentar el bloqueo y modernizar su economía, según Manuel Marrero Cruz. Foto: Xinhua / Joaquín Hernández.

"Se eliminaron restricciones en materia salarial, de manera que el fondo de salarios dependerá esencialmente de la capacidad económica y financiera de cada empresa, previo acuerdo con el sindicato. Esta constituye la transformación más importante en materia de organización del trabajo y salarios aplicada en los últimos años", detalló Marrero Cruz, quien comentó que se aprobó el decreto-ley que regula la organización y funcionamiento de la empresa estatal.

Respecto a las formas de gestión no estatal, fueron aprobadas todas las mipymes y cooperativas no agropecuarias que permanecían pendientes de autorización y cumplían los requisitos establecidos. Ahora Cuba supera las 15.000 entidades de este tipo.

Entre otros cambios, mencionó que se flexibilizaron las actividades autorizadas para el sector no estatal, se eliminaron 46 prohibiciones y se modificaron parcialmente 36. Ello ampliará la participación de estos actores en el desarrollo económico y social del país.

Más autonomía empresarial

Un rasgo de las transformaciones aprobadas es que "no se renuncia a la planificación económica", aunque se transita hacia un modelo más flexible, basado en incentivos, con mayor autonomía empresarial y una planificación estratégica y financiera.

(260729) -- LA HABANA, 29 julio, 2026 (Xinhua) -- Personas comen en un restaurante, en La Habana, capital de Cuba, el 29 de julio de 2026. Cuba anunció una reducción de las actividades prohibidas para actores económicos no estatales, mediante un nuevo marco legal que amplía la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de carácter privado, así como cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia en distintas ramas de la economía, difundieron el miércoles medios cubanos. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (jg) (ra) (ce)Cuba implementa 176 reformas económicas para impulsar el sector privado y contrarrestar el bloqueo de EE.UU. Foto: Xinhua / Joaquín Hernández.

Entre las decisiones adoptadas figura la descentralización de la aprobación de inversiones para empresas estatales, sociedades mercantiles, proyectos con inversión extranjera y municipios, de acuerdo con sus capacidades financieras.

Lograr una gestión gubernamental más eficiente, reducir estructuras y separar las funciones estatales de las empresariales es uno de los ejes de la reorganización de la Administración Central del Estado, puntualizó Marrero Cruz.

Objetivo: recuperar del turismo

Durante la sesión parlamentaria, se dio a conocer que fueron aprobadas diez de las 13 transformaciones que se aplicarán en el sector turístico, incluyendo incentivos tributarios para proyectos vinculados al ecoturismo y otras modalidades especializadas, la autorización para desarrollar servicios privados de alquiler de vehículos, la regulación de agencias de viajes privadas y la certificación de guías turísticos y agentes de ventas.

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En paralelo, se creó una contribución especial del 1 % destinada a financiar la sostenibilidad, la promoción y el posicionamiento de los destinos turísticos del país.

"Esta industria ha sido severamente golpeada por el recrudecimiento de las sanciones de los EE.UU. y su bloqueo energético", dice.

Actualmente permanece cerrado el 73 por ciento de las instalaciones hoteleras cubanas, con alrededor de 25.000 trabajadores en situación de disponibilidad. Debido a la política de "máxima presión de la Casa Blanca", siete cadenas hoteleras internacionales cesaron sus operaciones en Cuba (representa el 46 por ciento de las habitaciones administradas bajo esa modalidad).

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