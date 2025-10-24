#HOY:

Cuba cuba confirmó la extradición a México de “Brother Wang”, capo del fentanilo

El sospechoso de origen chino fue capturado en la isla centroamericana y es considerado uno de los mayores proveedores de fentanilo de los cárteles de la droga.

Brother Wang se encuentra detenido en Cuba.
 4:52
Por: 

El Gobierno de Cuba confirmó este jueves (23.10.2025) la extradición a México del ciudadano chino Zhi Dong Zhang, supuesto traficante de fentanilo a gran escala, detenido en la isla desde finales de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en una declaración que había entregado a las autoridades mexicanas, tras una petición formal de extradición, a esta persona, conocida como brother Wang y objetivo prioritario de la lucha contra las drogas de Washington.

Zhi Dong Zhang es uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos.Zhi Dong Zhang es uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos.

El detenido es señalado de ser uno de los mayores proveedores de fentanilo de los cárteles de la droga que se fugó de México cuando enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos.

Brother Wang, está considerado como "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", dijo el año pasado el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

Junto al presunto capo, las autoridades cubanas detuvieron también a un mexicano y a otro chino, añadió la Secretaría de Seguridad de México.

Se fugó en México

Zhi se fugó de México mientras cumplía prisión domiciliaria a la espera de concluir su proceso de extradición a Estados Unidos, donde está acusado de lavado de dinero.

U.S. President Donald Trump gestures during an announcement regarding his administration's policies against cartels and human trafficking, from the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., October 23, 2025. REUTERS/Jonathan ErnstDonald Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una de sus banderas.

El gobierno de Donald Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una de sus banderas. El país enfrenta cerca de 200 muertes diarias por el consumo de drogas, según datos del gobierno estadounidense.

Washington responsabiliza a los cárteles mexicanos de estar "en el corazón" de esta crisis, y acusa a China de exportar los insumos químicos empleados para fabricar fentanilo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado que se intensifiquen los operativos contra las bandas narcos para frenar la entrada de drogas en Estados Unidos bajo la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.

