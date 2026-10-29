Cuba recibió hasta septiembre de este año 65,1 por ciento menos de visitantes internacionales que en el mismo período de 2025, en un contexto de las sanciones de Estados Unidos contra la isla caribeña, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Cuba recibió 65,1 por ciento menos de visitantes por sanciones de Estados Unidos
Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la isla recibió casi 900.000 visitantes menos que en el mismo período del año anterior. La retracción en mercados clave como Canadá y Rusia, sumada al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la salida de cadenas hoteleras internacionales, profundiza la crisis del sector.
El total de visitantes internacionales fue de 477.707, lo que representa 890.140 menos que en los primeros nueve meses del año pasado, según datos preliminares de la ONEI, entidad gubernamental responsable de las estadísticas oficiales del país.
Canadá, principal mercado emisor de turistas hacia la isla caribeña, registró el mayor descenso con 430.460 visitantes menos, mientras que Rusia tuvo 67.205 menos, la comunidad cubana residente en el exterior 60.081 menos y Estados Unidos 42.984 menos.
El turismo es uno de los principales renglones de ingreso de divisas del país caribeño, pero el sector atraviesa una crisis que incluye la suspensión de rutas aéreas, el cierre de hoteles y la salida de compañías internacionales.
El Gobierno cubano afirmó en julio último que las presiones de Estados Unidos provocaron la salida de siete cadenas hoteleras internacionales, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, que gestionaban el 46 por ciento de las habitaciones del país.
A lo anterior se suma el cerco petrolero, la restricción de combustible que Washington aplica a la isla desde enero, así como las sanciones adicionales impuestas a partir de mayo.
Cuba permanece desde hace más de seis décadas bajo el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. En junio último, el Gobierno cubano aprobó un paquete de reformas económicas y sociales que contempla abrir el turismo a la inversión del sector privado, en áreas como la gestión de hoteles, la renta de autos y el transporte de viajeros.