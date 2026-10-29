Turismo

Cuba recibió 65,1 por ciento menos de visitantes por sanciones de Estados Unidos

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la isla recibió casi 900.000 visitantes menos que en el mismo período del año anterior. La retracción en mercados clave como Canadá y Rusia, sumada al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la salida de cadenas hoteleras internacionales, profundiza la crisis del sector.