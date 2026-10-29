El debate que expuso los límites del extremismo

Brasil: desinformación, agravios y un récord histórico en las urnas

El cruce televisivo y la posterior respuesta en las urnas consolidaron un triunfo histórico en los comicios marcados por una polarización sin precedentes. La agresiva estrategia discursiva de la oposición encontró un límite categórico frente a la respuesta ciudadana y al despliegue de verificación digital.