Los tiempos cambian

Del "así se trabaja" a la violencia laboral: una mirada desde el poder

El siguiente es un análisis sobre cómo la evolución normativa y la perspectiva politológica transformaron los límites de la autoridad en los entornos de trabajo. A través de un enfoque novedoso, el autor analiza y describe en esta nota lo que la película "El diablo viste a la moda 2" nos permite pensar sobre la evolución de las relaciones laborales en Argentina.