La derrota de Danubio ante Montevideo City Torque por 2-0, por la Copa AUF Uruguay, terminó con graves incidentes en el estadio Charrúa. En el tiempo adicional, un grupo de hinchas ingresó al campo de juego para increpar a los futbolistas.
Caos en Uruguay: hinchas de Danubio invadieron la cancha y se enfrentaron con los jugadores
El partido por la Copa AUF Uruguay terminó con momentos de tensión dentro y fuera del estadio, mientras varios integrantes del plantel quedaron involucrados en los incidentes.
El episodio ocurrió en medio de un clima de tensión por el presente deportivo del equipo y su cercanía con la zona de descenso.
Ingreso al campo de juego
Una vez dentro del terreno, los simpatizantes fueron directamente hacia los jugadores. Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez fueron empujados durante el tumulto.
La situación también involucró al arquero Kevin Martínez, quien se cruzó con uno de los hinchas. Ambos intercambiaron golpes antes de que sus compañeros intervinieran para separarlos y evitar que el enfrentamiento continuara.
Las imágenes tomadas desde la tribuna de Danubio muestran cómo Balatti intentó evitar la confrontación, aunque finalmente fue agredido. La intervención policial se demoró y fueron los propios futbolistas quienes actuaron para intentar controlar la situación y ponerle fin al enfrentamiento dentro del campo.
incidentes fuera del estadio
Después del encuentro, el grupo de hinchas esperó a los jugadores en las inmediaciones del estadio. Sin embargo, la Policía logró dispersarlos antes de que se produjera un nuevo enfrentamiento.
El episodio volvió a dejar expuesto el clima de tensión que atraviesa al plantel en medio de una campaña complicada.
Momento deportivo
El equipo uruguayo ganó apenas uno de sus últimos 15 partidos y actualmente ocupa el puesto 14 entre 16 participantes del campeonato uruguayo.
El próximo sábado tendrá un compromiso de alto riesgo deportivo ante Peñarol, en un contexto marcado por los recientes incidentes y que podría llevar a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad.