El clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional terminó con incidentes en las inmediaciones de la Tribuna Cataldi del estadio Campeón del Siglo. El equipo visitante se impuso 1-0, pero la atención se trasladó rápidamente a lo ocurrido después del partido.
Incidentes tras el clásico entre Peñarol y Nacional: piedrazos, balas de goma y gas pimienta
El triunfo de Nacional por 1-0 terminó con disturbios en el Campeón del Siglo. Hubo enfrentamientos entre hinchas de Peñarol y efectivos de la Guardia Republicana.
Según informó El País de Uruguay, los disturbios comenzaron una vez que el árbitro Gustavo Tejera marcó el final del encuentro. La Policía tuvo que intervenir ante los enfrentamientos registrados en uno de los sectores del estadio.
Piedras, botellas y fuegos artificiales
Los primeros incidentes se produjeron en la zona de la Tribuna Cataldi. Desde ese sector, algunos hinchas de Peñarol arrojaron distintos objetos hacia los efectivos policiales que se encontraban desplegados en el exterior del estadio.
Entre los elementos arrojados había botellas, piedras, caños y encendedores. También se registró el lanzamiento de fuegos artificiales hacia los agentes, que permanecían protegidos detrás de sus escudos.
La Guardia Republicana se había ubicado en las inmediaciones del escenario con el objetivo de evitar que los hinchas atravesaran los portones de salida. En ese momento, solo estaban habilitadas algunas tribunas para comenzar con la desconcentración del público.
Ante la escalada de los enfrentamientos, los efectivos respondieron con balas de goma y gas pimienta. Con el paso de los minutos se reforzó el operativo y también llegaron agentes montados a caballo.
Los incidentes se extendieron durante varios minutos
De acuerdo con la información publicada desde Montevideo, algunos hinchas lograron atravesar los portones y acercarse hasta la zona donde se encontraba la Policía. Sin embargo, fueron rápidamente obligados a regresar al interior del estadio.
Las detonaciones y los enfrentamientos se prolongaron durante aproximadamente media hora. Finalmente, la situación comenzó a normalizarse y los hinchas pudieron iniciar la salida de las distintas tribunas del Campeón del Siglo.
El operativo también incluyó la rápida salida del ómnibus que trasladaba al plantel de Nacional hacia el complejo Los Céspedes. El equipo visitante había conseguido una importante victoria por 1-0 como visitante, gracias al gol de Francisco Calvo.
Los incidentes de la salida se sumaron a otros episodios registrados durante el partido. Desde las tribunas fueron arrojadas botellas, petacas y encendedores hacia el campo de juego.
Además, durante el clásico la hinchada de Peñarol exhibió un ataúd con la representación de una gallina y la inscripción "Washi", en referencia a un hincha de Nacional fallecido.
A raíz de los distintos episodios registrados durante el encuentro y después del pitazo final, Peñarol podría quedar expuesto a nuevas sanciones por parte de las autoridades del fútbol uruguayo.