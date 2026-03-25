Estados Unidos

Mientras manejaba: un deportista sin brazos ni piernas mató a un hombre de un disparo

Dayton James Webber, de 27 años, quedó acusado en Maryland por el homicidio de Bradrick Michael Wells durante una discusión dentro de un vehículo. El caso generó conmoción en Estados Unidos porque el sospechoso se había hecho conocido por su historia de superación como deportista.