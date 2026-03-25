Mientras manejaba: un deportista sin brazos ni piernas mató a un hombre de un disparo
Dayton James Webber, de 27 años, quedó acusado en Maryland por el homicidio de Bradrick Michael Wells durante una discusión dentro de un vehículo. El caso generó conmoción en Estados Unidos porque el sospechoso se había hecho conocido por su historia de superación como deportista.
Dayton James Webber fue acusado por la muerte de Bradrick Michael Wells en Maryland.
Un caso policial estremecedor sacudió a Marylandy volvió a poner en primer plano la figura de Dayton James Webber, un joven de 27 años que años atrás había ganado notoriedad por su historia de vida. Ahora quedó acusado de matar a tiros a otro hombre mientras conducía un auto en La Plata, una localidad del condado de Charles, en el estado de Maryland.
La víctima fue identificada como Bradrick Michael Wells, también de 27 años. Según la reconstrucción inicial de la oficina del sheriff del condado de Charles, ambos viajaban en el asiento delantero del vehículo cuando una discusión derivó en el ataque fatal. Dos testigos que iban en la parte trasera fueron quienes alertaron a la policía poco después del hecho.
Dayton James Webber fue acusado por la muerte de Bradrick Michael Wells en Maryland.
Qué dice la acusación
De acuerdo con la investigación preliminar, Webber le disparó a Wells mientras manejaba. Después del ataque, habría intentado que las personas que iban detrás lo ayudaran a sacar el cuerpo del auto, pero ambas se negaron, bajaron del vehículo y avisaron a las autoridades.
La secuencia no terminó ahí. Según los reportes judiciales y policiales, el acusado se fue del lugar con el cuerpo todavía dentro del vehículo. Unas dos horas más tarde, un vecino encontró el cadáver en el patio de una vivienda de Newport, en Charlotte Hall, a unos 16 kilómetros del punto inicial del crimen.
Dayton James Webber fue acusado por la muerte de Bradrick Michael Wells en Maryland.
La detención y los cargos
Webber fue localizado y detenido en Charlottesville, Virginia, adonde había llegado para recibir atención médica por un problema no precisado públicamente. Primero quedó arrestado como prófugo de la Justicia y ahora enfrenta un proceso de extradición para volver a Maryland.
Las autoridades del condado de Charles informaron que será acusado de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado y otros delitos vinculados al uso de armas de fuego. La causa sigue abierta y por ahora no se difundieron detalles concluyentes sobre el móvil del crimen.
Dayton James Webber fue acusado por la muerte de Bradrick Michael Wells en Maryland.
Una historia de vida que lo había vuelto conocido
El impacto del caso también se explica por la notoriedad previa del acusado. Webber era conocido en Estados Unidos por haber perdido los cuatro miembros cuando era bebé, a raíz de una infección bacteriana severa, y por haber construido después una trayectoria pública ligada al deporte y a la superación personal.
Con el tiempo se convirtió en jugador profesional de cornhole, una disciplina muy popular en Estados Unidos, y había sido presentado por medios nacionales como un ejemplo de resiliencia. También había practicado motocross, lucha y fútbol americano, según distintos perfiles publicados sobre su vida en los últimos años.
Dayton James Webber fue acusado por la muerte de Bradrick Michael Wells en Maryland.
El caso conmociona a Maryland
La brutalidad de la acusación contrastó con la imagen pública que Webber había construido. Compañeros del ambiente del cornhole y personas que conocían su historia expresaron sorpresa por el giro del caso, mientras la liga profesional de ese deporte evitó hacer comentarios de fondo por tratarse de una investigación en curso.
La investigación ahora busca establecer con precisión cómo se desarrolló la discusión dentro del auto, qué arma fue utilizada y cuál fue la mecánica exacta del hecho. También quedan bajo análisis las declaraciones de los dos testigos que viajaban en el asiento trasero y que resultaron claves para la reconstrucción inicial.