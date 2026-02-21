Acusan a un exconcursante de American Idol de matar a su esposa y simular un robo
La investigación avanzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un supuesto asalto domiciliario. La policía halló inconsistencias en el relato inicial y, luego de varias pericias, lo detuvo como principal sospechoso.
La policía confirmó que los dos hijos de la pareja se encontraban en la casa durante el trágico hecho.
Un exconcursante de American Idol y expastor musical fue acusado de asesinar a su esposa y de intentar simular un robo fatal en su vivienda en Estados Unidos. Se trata de Caleb Flynn, de 39 años, quien fue arrestado el jueves por la noche por el homicidio de Ashley Flynn, de 37.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando la policía local recibió un llamado al 911 alertando sobre un presunto robo en la vivienda de la pareja. Al llegar cerca de las 2.30, los agentes encontraron la puerta del garaje abierta y, al ingresar, hallaron el cuerpo de Ashley, quien fue declarada muerta en el lugar.
En el audio del llamado al 911, Flynn aseguró de manera desesperada que un intruso había ingresado a la casa. “Alguien entró en mi casa y mató a mi esposa, por favor apúrense”, se lo escucha decir, mientras describía una escena con “sangre por todas partes” y mencionaba que la víctima había recibido disparos en la cabeza.
También señaló que la puerta del garaje estaba “abierta de par en par” y que sus dos hijas se encontraban dentro del domicilio.
Avances enla investigación ydetención
El jefe de policía de Tipp City, Greg Adkins, confirmó que la víctima recibió dos disparos y que inicialmente se detectaron signos compatibles con una entrada forzada. Sin embargo, el avance de la investigación llevó a los agentes a poner el foco en el propio esposo.
Caleb Flynn, exconcursante de American Idol.
Tras tres días de pericias y entrevistas, Caleb Flynn fue detenido y acusado formalmente del asesinato, el mismo día en que la iglesia Christian Life Center anunció una ceremonia en memoria de Ashley. “La familia y la comunidad merecen una investigación exhaustiva, profesional y llevada adelante con sensibilidad”, sostuvo Adkins.
El FBI también fue convocado para colaborar con la investigación, dado que el departamento local no suele intervenir en homicidios de esta complejidad.
Quién eraAshley Flynn
Ashley Flynn se desempeñaba como entrenadora de voleibol en Tippecanoe Middle School y trabajaba como docente suplente en el distrito escolar local. Desde la institución educativa la recordaron como “una maestra dedicada, de sonrisa permanente, calidez humana y un impacto positivo dentro y fuera del aula”.
La noticia provocó una fuerte conmoción tanto en el ámbito educativo como en la comunidad religiosa. El pastor Jordan Paul Hansen, actual líder del Christian Life Center, pidió oraciones por las hijas de la pareja y por toda la familia, al señalar que atraviesan “un dolor inmenso”.
El pasado de Caleb Flynn
Caleb Flynn participó en la temporada 12 de American Idol, donde fue presentado como un pastor musical con una fuerte vocación artística. Durante su paso por el programa, se mostró públicamente enamorado de su esposa y llegó a decir: “Amo profundamente al Señor y amo a mi esposa más que a nada. Es hermosa y la amo”.
Según su perfil profesional, Flynn trabajaba en una empresa familiar dedicada a equipamiento para espacios religiosos y pisos comerciales, y también se desempeñó como pastor de música en la iglesia a la que asistía la pareja.
Actualmente enfrenta cargos por asesinato, dos acusaciones de agresión grave y dos por manipulación de pruebas. La investigación continúa, mientras la comunidad de Tipp City intenta asimilar un crimen que dejó a todos en estado de shock.