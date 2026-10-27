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Desfile de Catrinas en México: disfraces y celebración en la previa del Día de Muertos

Miles de personas colmaron el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el domingo 25 de octubre en una colorida procesión previa al Día de Muertos, luciendo deslumbrantes vestidos, elaborados tocados y rostros pintados con calaveras en el tradicional Desfile anual de las Catrinas.

Este desfile rinde homenaje a La Catrina, una emblemática figura esquelética creada por el ilustrador José Guadalupe Posada. REUTERS/Armando VegaEste desfile rinde homenaje a La Catrina, una emblemática figura esquelética creada por el ilustrador José Guadalupe Posada. REUTERS/Armando Vega
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Miles de personas colmaron el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el domingo 25 de octubre en una colorida procesión previa al Día de Muertos, luciendo deslumbrantes vestidos, elaborados tocados y rostros pintados con calaveras en el tradicional Desfile anual de las Catrinas.

Performers dressed as Catrinas participate in the Catrinas Parade ahead of Day of the Dead festivities in Mexico City, Mexico, October 25, 2026. REUTERS/Armando VegaMiles de personas colmaron el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el domingo 25 de octubre. REUTERS/Armando Vega

Una celebración entre tradición y color

El Paseo de la Reforma se transformó por completo en una fiesta llena de vida y color durante el Desfile anual de las Catrinas. Bailarines, parejas ataviadas como novios esqueléticos y hasta perros disfrazados caminaron entre una multitud entusiasta que celebró la creatividad de la jornada.

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Entre los participantes se pudieron observar trajes iluminados, además de elaborados bordados y llamativos tocados que acapararon las miradas. Detrás de escena, los maquilladores trabajaron de manera intensa para lograr el inconfundible look de Catrina, elaborando diseños faciales completos que demandaron entre 20 y 40 minutos de trabajo por persona.

Performers participate in the Catrinas Parade ahead of Day of the Dead festivities in Mexico City, Mexico, October 25, 2026. REUTERS/Armando VegaEl Paseo de la Reforma se transformó por completo en una fiesta llena de vida y color durante el Desfile anual de las Catrinas. REUTERS/Armando Vega

El origen de un símbolo cultural

Este desfile rinde homenaje a La Catrina, una emblemática figura esquelética creada por el ilustrador José Guadalupe Posada hace más de un siglo y que posteriormente fue popularizada por el reconocido artista Diego Rivera. Lo que en su origen comenzó como una sátira dirigida a la moda de inspiración europea, se ha transformado con el paso del tiempo en uno de los símbolos culturales más representativos e identificables de México a nivel global.

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El evento forma parte central de los preparativos rumbo al Día de los Muertos, festividad que se conmemora principalmente los días 1 y 2 de noviembre, fechas en las cuales las familias honran a sus seres queridos fallecidos mediante la colocación de altares, velas, flores y diversas ofrendas tradicionales.

Decorated vehicles participate in the Catrinas Parade ahead of Day of the Dead festivities in Mexico City, Mexico, October 25, 2026. REUTERS/Armando VegaEste desfile rinde homenaje a La Catrina, una emblemática figura esquelética creada por el ilustrador José Guadalupe Posada hace más de un siglo y que posteriormente fue popularizada por el reconocido artista Diego Rivera. REUTERS/Armando Vega

Lo que prepara la Ciudad de México

Las autoridades locales informaron que la capital mexicana se prepara para un despliegue aún mayor programado para el 31 de octubre, el cual contará con la participación de más de 4.000 personas, 12 carrozas alegóricas y dos globos gigantes. Asimismo, el Zócalo de la Ciudad de México albergará una gigantesca Catrina de 32 metros de altura, la cual estará rodeada por millones de flores de cempasúchil para recibir la festividad.

Las festividades combinan de manera única la música, la creatividad colectiva y el recuerdo de los seres queridos, logrando transformar una conmemoración tradicional de los difuntos en una vibrante celebración de la vida.

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