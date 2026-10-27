En el Paseo de la Reforma

Desfile de Catrinas en México: disfraces y celebración en la previa del Día de Muertos

Miles de personas colmaron el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el domingo 25 de octubre en una colorida procesión previa al Día de Muertos, luciendo deslumbrantes vestidos, elaborados tocados y rostros pintados con calaveras en el tradicional Desfile anual de las Catrinas.