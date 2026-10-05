Rafaela, una ciudad de poco más de 40.000 habitantes dedicada a la industria láctea, no esperaba convertirse en protagonista de uno de los episodios más dramáticos de la historia política argentina. Sin embargo, la tarde del domingo 5 de octubre de 1975 cambió eso para siempre.
5 de octubre de 1975: cuando un avión secuestrado aterrizó en un campo santafesino
Se cumplen 51 años del ataque guerrillero encabezado por Montoneros que tuvo al oeste de la provincia como escenario inesperado.
Ese día, un grupo comando de Montoneros ejecutó la autodenominada Operación Primicia: un ataque coordinado al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa que incluyó el copamiento del aeropuerto local y el secuestro del vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 737 apodado "la chancha" que transportaba 102 pasajeros y seis tripulantes.
Tras el combate en el cuartel —que dejó 28 muertos entre militares, policías, civiles y guerrilleros— los sobrevivientes del grupo armado abordaron el avión y ordenaron al piloto alejarse de Formosa.
El destino no fue casual: semanas antes, otro pelotón había preparado en secreto una pista de aterrizaje improvisada en un campo del oeste santafesino, entre las localidades de Angélica y Susana, delimitada con lonas, banderas y árboles pintados.
El Boeing descendió de emergencia en ese campo, rompió el tren delantero y quedó hundido en el lodo. Los pasajeros fueron liberados ilesos. Los guerrilleros se dispersaron.
Y la aeronave permaneció varada durante más de dos semanas, mientras técnicos y militares intentaban sacarla, hasta que el 22 de octubre despegó finalmente sobre una pista de planchas de aluminio traída desde el sur del país.
El episodio fue seguido en tiempo real por el diario El Litoral, cuyas crónicas, fotografías y primeras planas de aquellos días sobreviven hoy en el archivo histórico del medio.
A principios de 2026, El Litoral publicó un especial multimedia —Operación Primicia— para reconstruir el hecho en su totalidad: videos, documentos desclasificados del FBI, testimonios de testigos directos, la cronología minuto a minuto del operativo y las páginas originales del diario de octubre de 1975.