Tensión en el Reino Unido

Detuvieron a Greta Thunberg en Londres por apoyar a una organización vinculada al terrorismo

La activista sueca fue arrestada por la Policía Metropolitana tras manifestarse a favor de "Palestine Action". El grupo, recientemente prohibido por el gobierno británico, es investigado por sabotajes a instalaciones militares. Thunberg podría enfrentar una pena de hasta seis meses de cárcel.