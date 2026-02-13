Detuvieron a Greta Thunberg en Londres por apoyar a una organización vinculada al terrorismo
La activista sueca fue arrestada por la Policía Metropolitana tras manifestarse a favor de "Palestine Action". El grupo, recientemente prohibido por el gobierno británico, es investigado por sabotajes a instalaciones militares. Thunberg podría enfrentar una pena de hasta seis meses de cárcel.
Detuvieron a Greta Thunberg en Londres. Crédito: Reuters.
La reconocida activista climática Greta Thunberg sumó un nuevo y complejo capítulo judicial a su historial de protestas. Este viernes, fue detenida por la Policía Metropolitana de Londres bajo cargos que exceden el habitual desorden público: se la acusa de brindar apoyo explícito a Palestine Action, una organización que el Reino Unido ha proscrito recientemente tras calificarla como terrorista.
Según reportes de medio internacionales, la detención se produjo en el marco de una manifestación donde Thunberg portaba una pancarta en respaldo a miembros encarcelados de dicha agrupación.
La organización en cuestión ha estado bajo la lupa de la inteligencia británica debido a una serie de acciones directas que incluyen sabotajes, ataques y vandalismo contra fábricas e instalaciones de defensa en territorio británico.
El peso de la Ley de Terrorismo
La situación legal de la joven sueca es delicada debido a la severidad de la legislación vigente en el Reino Unido. Tras la inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones prohibidas, cualquier muestra de apoyo, ya sea verbal, económica o simbólica (como el uso de banderas o carteles), constituye un delito penal.
De acuerdo con las normativas antiterroristas británicas, la expresión de respaldo a un grupo proscrito puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión y multas económicas considerables. "La ley es clara en cuanto al apoyo a grupos que utilizan el sabotaje contra infraestructura militar como método de protesta", señalaron fuentes de Scotland Yard tras el operativo.
En los últimos meses, Thunberg ha diversificado su agenda de activismo, virando desde la emergencia climática hacia una postura muy crítica respecto al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, su vinculación con grupos radicales ha generado divisiones incluso dentro de los movimientos ambientalistas que solían apoyarla incondicionalmente.
Mientras que sus seguidores denuncian un intento de criminalizar la protesta social, el Gobierno británico sostiene que las acciones de Palestine Action —que incluyen el ingreso ilegal a plantas de armamento y la destrucción de propiedad privada— no pueden encuadrarse dentro de la libertad de expresión, sino que representan una amenaza a la seguridad nacional.
Expectativa por el proceso judicial
Thunberg permanece bajo custodia mientras se define su situación procesal. Su equipo legal aún no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que la activista sea llevada ante un tribunal en las próximas horas para prestar declaración.
Este arresto marca un punto de inflexión en la imagen pública de la joven, quien ahora enfrenta el desafío de defender sus acciones bajo una carátula judicial mucho más grave que las que ha enfrentado en sus previas detenciones por desobediencia civil en Europa.