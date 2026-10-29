Operaciones militares

Un ataque ruso con drones contra una estación de trenes en Ucrania dejó al menos 14 muertos

El bombardeo alcanzó un andén de la ciudad de Dnipró, donde había pasajeros que esperaban para abordar un tren hacia Zaporiyia. Las autoridades ucranianas también reportaron víctimas fatales en otras localidades, mientras el presidente Volodímir Zelenski reclamó nuevas medidas contra Moscú.