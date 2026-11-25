El gobierno de Donald Trump propuso este miércoles una nueva ronda de aranceles sobre importaciones de China, la Unión Europea y otros socios comerciales. La iniciativa surge de una investigación sobre prácticas industriales que Washington considera desleales, vinculadas con subsidios y exceso de capacidad productiva.
Trump propuso otra ronda de aranceles a China y la Unión Europea: podrían llegar al 40%
Washington plantea una tasa mínima del 20% para productos chinos, que podría duplicarse si fracasan las negociaciones. Para el bloque europeo mantendría el límite acordado del 15%.
Para China, la propuesta contempla gravámenes de al menos el 20%, que podrían llegar al 40% si fracasan las conversaciones entre ambos países. La tregua comercial vigente fue extendida recientemente y tiene vencimiento previsto para enero, según informó Steve Kopack en NBC News.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aclaró que las medidas todavía deben atravesar negociaciones. En una entrevista con CNBC, estimó que no entrarían en vigor antes de un par de meses.
Qué pasaría con las tasas vigentes
Greer sostuvo que las tasas totales para cada socio comercial no superarían los límites establecidos en los acuerdos bilaterales. En el caso de la Unión Europea, ratificó el tope del 15% pactado en 2025.
Los nuevos gravámenes no se sumarían a los existentes, con excepción de los aplicados a China. El funcionario presentó la iniciativa como un conjunto de aranceles dirigidos a responder al problema de la sobrecapacidad industrial y anticipó una negociación amplia con los países involucrados.
La administración prevé utilizar la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Recurrió con mayor frecuencia a esa herramienta después de que la Corte Suprema bloqueara numerosos aranceles específicos por país impuestos por Trump en 2025 bajo otra facultad.
El rechazo de China y Europa
El Ministerio de Comercio chino rechazó los fundamentos de la propuesta. Un portavoz sostuvo que las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes y cuestionó que la supuesta sobrecapacidad sea utilizada como argumento para adoptar medidas políticas.
La Unión Europea también rechazó que su industria sea una fuente de sobrecapacidad estructural. El bloque afirmó que, por el contrario, está entre las economías más expuestas a ese problema.
Olof Gill, portavoz adjunto de la Comisión Europea, señaló que el bloque comparte parte de las preocupaciones estadounidenses, pero lamentó la falta de una acción conjunta. La relación ya había sumado diferencias por las críticas de Greer a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones a Airbus.
Canadá sigue negociando y México quedó afuera
Las conversaciones con Canadá continúan después de la ruptura de las negociaciones en agosto. El primer ministro Mark Carney había retirado a sus representantes al considerar que Washington introdujo condiciones injustas y económicamente inconvenientes a último momento.
Aunque recientemente se retomaron contactos informales, todavía no aparece un acuerdo formal próximo. Greer indicó este miércoles que persisten puntos de desacuerdo entre las dos partes.
México no fue incluido en los anuncios. El representante comercial explicó que la investigación sobre ese país sigue en marcha y que el informe correspondiente se publicará más adelante.