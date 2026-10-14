Donald Trump le deseó este miércoles una pronta recuperación al papa León XIV, quien permanece internado en Roma después de haber sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor maligno.
Trump le deseó una pronta recuperación a "su amigo" el papa León XIV: “El pronóstico parece ser bueno”
El presidente de Estados Unidos envió un mensaje al pontífice tras la cirugía para extirparle un tumor maligno. El Vaticano mantiene suspendida su agenda inmediata.
“Quiero que el papa León se recupere. Queremos expresarle nuestro cariño y nuestros mejores deseos”, afirmó el presidente de Estados Unidos ante periodistas tras participar de un acto de campaña en Arizona.
“El pronóstico parece ser bueno”
Trump remarcó la gravedad del diagnóstico, aunque señaló que las primeras evaluaciones médicas resultan alentadoras.
“Siempre que hay cáncer es algo muy serio, pero el pronóstico parece ser bueno”, expresó antes de subir al Air Force One.
El mandatario también mencionó al hermano del pontífice, a quien describió como un amigo suyo y simpatizante de su movimiento político.
La operación de León XIV
El papa León XIV, de 71 años, fue operado el martes en el Policlínico Gemelli de Roma.
Después de la intervención, el Vaticano informó que al pontífice se le había detectado un tumor maligno.
Mientras continúa internado, la Santa Sede reorganizó su agenda y suspendió las actividades previstas al menos hasta el 20 de octubre.
Qué pasa con su viaje a Sudamérica
La evolución del Papa será determinante para establecer cuándo podrá retomar las audiencias y las apariciones públicas.
También permanece en duda su viaje pastoral a Sudamérica previsto para noviembre, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
En el caso argentino, la llegada estaba prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
El Vaticano mantiene la planificación
El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que León XIV conserva la intención de realizar la gira, aunque los próximos días serán clave para evaluar su estado de salud.
Mientras tanto, cientos de fieles se reunieron en la plaza de San Pedro para rezar por su recuperación.
La misa de clausura de un encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia quedó a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, quien leyó la homilía preparada por el Papa.