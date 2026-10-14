La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó este miércoles (14.10.2026) que la inflación interanual siguió su tendencia alcista y en septiembre llegó al 3,7 por ciento, mientras que el incremento mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de un 0,6 por ciento, impulsado principalmente por el aumento de los costos de la energía.
La inflación de Estados Unidos subió en septiembre
El costo de la vida aumentó en septiembre un 0,6 por ciento, llegando a una tasa interanual del 3,7 por ciento. El alza de los precios de la energía explica buena parte de esto.
El mes anterior el IPC había variado un 0,4 por ciento.
En agosto la inflación se había situado en el 3,4 por ciento interanual. Los analistas esperaban un alza del IPC, pero en el orden de 3,6 por ciento año a año.
Reacción en los mercados financieros
Como consecuencia directa de estas cifras que decepcionaron al mercado, los rendimientos de la deuda pública estadounidense se dispararon el miércoles: el bono a diez años, la referencia principal del mercado, alcanzó 5,32 por ciento frente al 5,21 por ciento al cierre del martes.
Pese a estas cifras, la Reserva Federal (Fed) no tendría previsto acelerar su calendario de posibles subidas, después de haber elevado sus tasas de interés de referencia en su última reunión.
Varios miembros de su Comité de Política Monetaria (FOMC) ya han señalado que no contemplan una nueva subida en el próximo encuentro del 27 y 28 de octubre, aun cuando parte del mercado apuesta por una subida de 0,25 puntos.
Impacto político
El repunte en el costo de la vida se produce a poco de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que el presidente Donald Trump y su Partido Republicano se juegan el control del Congreso.
El informe de este miércoles del Departamento de Trabajo indicó que los costos de los combustibles explicaron más de la mitad del aumento, al dispararse un 9,1 por ciento mensual. De hecho, si se excluyen los precios volátiles de alimentos y energía, el IPC "subyacente" aumentó un 2,6 por ciento interanual y un 0,3 por ciento en comparación con el mes anterior.
En los últimos doce meses, los precios de la energía registraron un aumento de más del 20% y de cerca del 75% en el caso del diésel debido a la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias sobre la producción de energía y el comercio mundial, en particular con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% de los hidrocarburos mundiales.