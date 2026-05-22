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Ataque con drones en Rusia dejó cuatro muertos y 40 heridos en un campus

El impacto alcanzó un complejo educativo durante la madrugada y provocó el colapso parcial de una residencia estudiantil, donde se encontraban decenas de jóvenes. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras continúa la asistencia a los afectados y la evaluación de daños estructurales.

Varias personas permanecían atrapadas bajo los escombros.Crédito: REUTERS. Varias personas permanecían atrapadas bajo los escombros.Crédito: REUTERS.
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Cuatro personas murieron y alrededor de 40 resultaron heridas tras un ataque con drones durante la madrugada de este viernes en territorio ruso, según informó la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova.

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El hecho impactó edificios educativos y una residencia estudiantil, generando importantes daños estructurales y un operativo de rescate en curso.

A destroyed dormitory building of the Starobilsk College of Luhansk Pedagogical University following an overnight attack, what Russian-installed authorities called a Ukrainian drone strike, in the course of the Russia-Ukraine conflict in the town of Starobilsk (Starobelsk) in the Luhansk region, a Russian-controlled area of Ukraine, May 22, 2026. Leonid Pasechnik, head of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.Un edificio de dormitorios destruido de la Universidad Pedagógica de Luhansk tras un ataque nocturno.

El Ministerio de Emergencias de Rusia señaló que el ataque alcanzó el campus del Colegio Starobelsk, vinculado a la Universidad Pedagógica de Luhansk, provocando el derrumbe parcial de una residencia estudiantil. En el lugar se encontraban 86 estudiantes de entre 14 y 18 años, además de un miembro del personal.

Heridos, derrumbe y rescate

Las autoridades regionales informaron que 40 personas recibieron asistencia médica, entre ellas 14 menores de edad, según la ministra de Salud Natalia Paschenko. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, indicó que el edificio de cinco pisos colapsó hasta el segundo nivel y que cuatro drones participaron en el ataque contra instalaciones administrativas y la residencia.

Rescuers work amid debris of a destroyed dormitory building of the Starobilsk College of Luhansk Pedagogical University following an overnight attack, what Russian-installed authorities called a Ukrainian drone strike, in the course of the Russia-Ukraine conflict in the town of Starobilsk (Starobelsk) in the Luhansk region, a Russian-controlled area of Ukraine, May 22, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Pavel KlimovEquipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio de residencia estudiantil destruido.

Equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para verificar si había personas atrapadas bajo los escombros. En paralelo, el Ministerio de Educación de Rusia envió especialistas para brindar apoyo psicológico a los sobrevivientes y a las familias afectadas.

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