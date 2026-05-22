Cuatro personas murieron y alrededor de 40 resultaron heridas tras un ataque con drones durante la madrugada de este viernes en territorio ruso, según informó la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova.
Ataque con drones en Rusia dejó cuatro muertos y 40 heridos en un campus
El impacto alcanzó un complejo educativo durante la madrugada y provocó el colapso parcial de una residencia estudiantil, donde se encontraban decenas de jóvenes. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras continúa la asistencia a los afectados y la evaluación de daños estructurales.
El hecho impactó edificios educativos y una residencia estudiantil, generando importantes daños estructurales y un operativo de rescate en curso.
El Ministerio de Emergencias de Rusia señaló que el ataque alcanzó el campus del Colegio Starobelsk, vinculado a la Universidad Pedagógica de Luhansk, provocando el derrumbe parcial de una residencia estudiantil. En el lugar se encontraban 86 estudiantes de entre 14 y 18 años, además de un miembro del personal.
Heridos, derrumbe y rescate
Las autoridades regionales informaron que 40 personas recibieron asistencia médica, entre ellas 14 menores de edad, según la ministra de Salud Natalia Paschenko. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, indicó que el edificio de cinco pisos colapsó hasta el segundo nivel y que cuatro drones participaron en el ataque contra instalaciones administrativas y la residencia.
Equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para verificar si había personas atrapadas bajo los escombros. En paralelo, el Ministerio de Educación de Rusia envió especialistas para brindar apoyo psicológico a los sobrevivientes y a las familias afectadas.