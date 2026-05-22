Escalada militar

Ataque con drones en Rusia dejó cuatro muertos y 40 heridos en un campus

El impacto alcanzó un complejo educativo durante la madrugada y provocó el colapso parcial de una residencia estudiantil, donde se encontraban decenas de jóvenes. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras continúa la asistencia a los afectados y la evaluación de daños estructurales.