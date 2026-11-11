La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó los 11.000 casos confirmados y alcanzó los 5.387 fallecimientos, de acuerdo con los datos difundidos el miércoles 11 de noviembre por las autoridades sanitarias del país.
El brote de ébola en República Democrática del Congo superó los 11.000 casos y los 5.300 muertos
La epidemia declarada el 15 de mayo de 2026 acumula 11.042 infecciones y 5.387 fallecimientos, según el último informe de las autoridades sanitarias. Con una tasa de letalidad del 48,8%, es el segundo brote más grande y mortal registrado, después de la epidemia que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016.
El último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), elaborado con registros hasta el 9 de noviembre, contabilizó un total de 11.042 infecciones desde la declaración del brote, el pasado 15 de mayo. La tasa de letalidad se ubicó en el 48,8%.
Por su magnitud y cantidad de víctimas, se trata del segundo brote más grande y mortal de ébola registrado hasta el momento, solamente superado por la epidemia que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, cuando se contabilizaron más de 28.600 contagios y alrededor de 11.000 muertes.
Ocho provincias afectadas por la epidemia
La propagación del virus alcanzó a ocho de las 26 provincias de la República Democrática del Congo. Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que una parte importante de los fallecimientos se produjo fuera de los centros de tratamiento.
Las dificultades para detectar los contagios en etapas tempranas y el acceso limitado a la atención médica complican las tareas de contención y seguimiento de los pacientes.
Entre los factores que favorecieron la expansión de la enfermedad, las autoridades identifican la detección tardía de los casos, los conflictos que afectan a distintas regiones y la sobrecarga de los servicios de salud.
Estas condiciones dificultan la respuesta sanitaria y contribuyen a una propagación más rápida del virus en comparación con brotes anteriores.
La elevada cantidad de muertes y la proporción de fallecimientos respecto del total de casos registrados reflejan la gravedad de la situación que enfrenta el sistema sanitario congoleño.
La mayor extensión geográfica de un brote en África
La epidemia también se destaca por su alcance territorial. Según el informe, la enfermedad fue reportada en regiones de África Oriental, Central y Occidental, lo que representa la mayor extensión geográfica alcanzada por un brote de ébola en el continente hasta la fecha.
El antecedente más grave continúa siendo la epidemia de África Occidental de 2014-2016, que afectó principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona. El actual brote en el Congo ya superó los 11.000 contagios y se mantiene entre los episodios más mortales de la historia de esta enfermedad.