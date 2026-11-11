África

El brote de ébola en República Democrática del Congo superó los 11.000 casos y los 5.300 muertos

La epidemia declarada el 15 de mayo de 2026 acumula 11.042 infecciones y 5.387 fallecimientos, según el último informe de las autoridades sanitarias. Con una tasa de letalidad del 48,8%, es el segundo brote más grande y mortal registrado, después de la epidemia que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016.