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Coacción a la Justicia

Condenan a Eduardo Bolsonaro a más de cuatro años de prisión por influir en el juicio de su padre

El Supremo Tribunal de Brasil dictó prisión para el exdiputado por presionar a EE.UU. a sancionar jueces que investigaban a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones con Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el estado de San Pablo e hijo del presidente de Brasil, Jair BolsonaroEduardo Bolsonaro, diputado federal por el estado de San Pablo e hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
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El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue condenado el martes a cuatro años y dos meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal.

El motivo es coacción a la Justicia, en relación con sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones a varios magistrados encargados de juzgar a su padre por una trama golpista.

El expresidente, líder de la extrema derecha brasileña, fue finalmente condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron este martes de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, reportaron France, la red Globo.

Brazil's Supreme Court Justice Alexandre de Moraes attends a session during the trial of Brazilian former lawmaker Eduardo Bolsonaro, accused of coercion in the course of legal proceedings related to his international actions targeting the case that led to the conviction of his father, former Brazilian President Jair Bolsonaro, at the Supreme Court in Brasilia, Brazil, June 16, 2026. REUTERS/Adriano MachadoEl Tribunal Supremo de Brasil asiste a una sesión durante el juicio del exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, acusado de coacción en el curso de los procedimientos legales relacionados con sus acciones internacionales contra el caso que condujo a la condena de su padre, Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS / Adriano Machado.

El tribunal también determinó la inhabilitación inmediata del exdiputado por ocho años, a partir de la fecha de la condena, y declaró la pérdida de su cargo público como empleado de la Policía Federal.

Influencia estadounidense

El Tribunal Supremo Federal (TSF) condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión, bajo régimen semiabierto, así como a una multa de 100 salarios mínimos.

Eduardo Bolsonaro, de 41 años y tercer hijo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, se mudó a Washington a fines de febrero de 2025 con el argumento de que la Justicia brasileña intentaría prohibirle la salida del país de forma inminente.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro arrives home to begin serving house arrest following authorization by Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, after Bolsonaro was convicted by a Supreme Court majority of plotting a coup to remain in power after losing the 2022 election, in Brasilia, Brazil March 27, 2026. REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAYEl expresidente brasileño Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario. Foto: REUTERS / Adriano Machado.

Estando ya en EE.UU., se acercó al Gobierno del presidente Donald Trump. Poco después, Estados Unidos anunció sanciones contra los magistrados que juzgaban a su padre.

El Gobierno estadounidense también justificó la imposición de aranceles a Brasil con base en el juicio contra Bolsonaro, que fue tildado por Donald Trump como una “caza de brujas”.

Eduardo Bolsonaro es también hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien no estuvo presente en el juicio y fue representado por un abogado de oficio, de la Defensoría Pública.

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