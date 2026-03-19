Tensión en Medio Oriente

Irán ejecutó a un joven luchador vinculado a las protestas contra el régimen

Saleh Mohammadi, de 19 años y miembro del equipo nacional de lucha libre, fue ejecutado junto a otros dos jóvenes en Qom. Organismos de derechos humanos denunciaron que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y sin garantías de juicio justo.