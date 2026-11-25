Al menos 30 personas murieron y 15 resultaron heridas cuando un vehículo que transportaba bombonas de gas volcó y se incendió en una importante carretera de circunvalación en Egipto.
Al menos 30 muertos por la explosión de un camión con garrafas cerca de El Cairo
Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas por la explosión de un camión cisterna,que transportaba cilindros de gas y que sufrió un accidente en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de la capital egipcia.
Ell Ministerio de Salud y Población de Egipto informó que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado a los hospitales de los heridos por la explosión de un vehículo que llevaba bombonas de gas cerca a El Cairo.
El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.
Contención del fuego en Guiza
El incendio se originó sobre un túnel en el distrito de Al-Warraq, en Giza, según informó el Ministerio. Medios locales reportaron que los bomberos lograron controlar las llamas.
Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió al lugar del accidente y determinó inicialmente que el accidente se produjo cuando el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria y chocó contra la barrera de hormigón, lo que provocó la explosión e incendio de su carga, y la propagación de las llamas a 24 vehículos colindantes, que quedaron calcinados.
Detalles sobre la falla mecánica
Por su parte, una fuente de seguridad aseguró a EFE que el siniestro se produjo después de que el camión, que transportaba bombonas de gas, sufrió una avería en el sistema de dirección, por lo que el conductor perdió el control y colisionó contra la barrera de hormigón, lo que produjo la explosión y una gran llamarada que se propagó por la vía y alcanzó a otros automóviles.
Los accidentes de tránsito son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.