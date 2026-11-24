Una explosión registrada durante la madrugada de este martes en un restaurante de hot pot de Hanói, la capital de Vietnam, provocó la muerte de seis personas y dejó al menos 14 heridos, además de severos daños estructurales en viviendas y edificios linderos.
Explotó un restaurante en Vietnam y murieron seis personas: sospechan de una fuga de gas
El estallido ocurrió durante la madrugada del martes en un local de hot pot ubicado en un barrio residencial de la capital vietnamita. La onda expansiva provocó derrumbes, dañó diez edificios linderos y obligó a evacuar a vecinos de la zona.
De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por el portal local VnExpress, los investigadores sospechan que el estallido se originó por una fuga de gas dentro del comercio gastronómico, que al momento del incidente se encontraba colmado de clientes.
El episodio ocurrió en un local situado sobre la calle Nguyen Van Tuyet, en el distrito de Dong Da, un sector residencial densamente poblado de la capital vietnamita. La fuerza de la detonación hizo estallar vidrios, agrietó paredes y arrancó persianas metálicas de sus marcos, mientras techos y toldos de chapa se desplomaron sobre la vía pública, dejando la calle cubierta de escombros.
Operativo de rescate entre escombros
Tras el impacto, efectivos policiales y equipos de rescate desplegaron maquinaria hidráulica y herramientas especializadas para remover las losas de hormigón derrumbadas ante el temor de que hubiera personas atrapadas bajo los restos de la construcción.
En paralelo, las autoridades ordenaron reubicar de manera preventiva a los residentes de inmuebles cercanos que quedaron con riesgo de colapso estructural.
Heridos graves y daños en diez edificios vecinos
Según consignó el diario británico The Independent, la onda expansiva afectó a unos diez edificios ubicados en las inmediaciones del restaurante. Entre las más de 14 personas hospitalizadas se encuentra un paciente que sufrió una lesión cerebral traumática de gravedad, además de un peatón que circulaba por la cuadra en el instante de la explosión y fue alcanzado por los escombros proyectados hacia la calle.
El estruendo sorprendió mientras dormían a decenas de familias del vecindario.
Lan Phuong, una joven de 26 años que reside junto a su hermana menor en uno de los departamentos lindantes, relató al medio local VnExpress que la puerta de su balcón salió despedida unos tres metros hacia el interior de la vivienda por efecto de la presión, aunque ambas lograron salvarse sin heridas de consideración gracias a que estaban cubiertas con mantas en sus camas.
La Policía de Hanói mantiene acordonado el perímetro mientras continúan las pericias técnicas para confirmar el origen exacto del escape de gas.