Tragedia en Hanói

Explotó un restaurante en Vietnam y murieron seis personas: sospechan de una fuga de gas

El estallido ocurrió durante la madrugada del martes en un local de hot pot ubicado en un barrio residencial de la capital vietnamita. La onda expansiva provocó derrumbes, dañó diez edificios linderos y obligó a evacuar a vecinos de la zona.