Uno de los siete heridos por la explosión y el posterior incendio en un local gastronómico de Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes, murió este martes después de permanecer internado en grave estado. La víctima, identificada como Nahuel Aguilar, tenía 32 años y había sufrido quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo.
Murió uno de los heridos por la explosión durante los festejos en Ezpeleta
El hombre tenía 32 años y permanecía internado con quemaduras en el 50% de su cuerpo. El siniestro ocurrió el domingo por la noche en un local gastronómico de Quilmes y dejó otras seis personas afectadas.
El fallecimiento fue confirmado por el Municipio de Quilmes, que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.
Cómo ocurrió la explosión
El episodio tuvo lugar el domingo por la noche, durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta. La explosión se produjo en un local de comidas ubicado en la intersección de las calles Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaba un espectáculo musical en las inmediaciones.
Una fuerte detonación sorprendió a las personas que participaban de la celebración. Tras el estallido, se desató un incendio y se dio aviso a los Bomberos, que acudieron para intervenir en la emergencia.
Como medida preventiva, quienes se encontraban en el sector recibieron la indicación de evacuar la zona para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes.
Siete personas resultaron heridas
Como consecuencia de la explosión y el incendio, siete personas sufrieron heridas. Entre ellas se encontraba Aguilar, quien debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud debido a la gravedad de las quemaduras.
El hombre permaneció internado con lesiones en alrededor del 50% de su cuerpo, pero finalmente murió este martes.
La noticia fue comunicada por el Municipio de Quilmes a través de un mensaje de condolencias: "El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia y sus seres queridos".
Qué provocó la explosión
Las primeras pericias realizadas en el lugar señalaron que el estallido se habría originado por la explosión de una garrafa en el sector de la cocina, que estaba siendo manipulada por la víctima.
Hasta el momento, no se informó cuál fue la causa que provocó la explosión del recipiente. Las circunstancias del episodio continúan bajo investigación.