Una explosión seguida de un incendio en un local gastronómico dejó un saldo de siete personas heridas durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes. Entre los afectados, un hombre de 32 años sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.
Explosión e incendio en Ezpeleta durante los festejos por su aniversario: siete heridos
Una detonación sorprendió a los presentes durante un espectáculo musical en el partido bonaerense de Quilmes. El estallido provocó un incendio en un local gastronómico y obligó a evacuar la zona.
El episodio tuvo lugar el domingo por la noche, en las inmediaciones de la intersección de las calles Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaban las celebraciones por un nuevo aniversario de la localidad.
En medio de un espectáculo musical, una fuerte detonación sorprendió a los presentes. Tras el estallido, se dio aviso a los Bomberos, que llegaron al lugar minutos después para intervenir ante la explosión y el posterior incendio.
Como medida preventiva, las personas que se encontraban en la zona recibieron la indicación de evacuar el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes.
Quemaduras en la mitad del cuerpo
Entre los heridos, el caso de mayor gravedad fue el de un hombre de 32 años, que presentó quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo. Las lesiones afectaron principalmente el torso, los brazos y parte del rostro.
Debido a la gravedad de su estado, fue asistido y trasladado en una ambulancia del SAME a un centro de salud.
También debió recibir atención médica una joven de 19 años, que sufrió quemaduras por exposición en el rostro y cortes en el brazo derecho. Su hermano, por su parte, resultó herido y necesitó asistencia.
Estalló una vidriera
Entre las personas afectadas también se encontraba una joven de 22 años, que sufrió cortes en el cuero cabelludo y recibió astillas de vidrio en la zona ocular luego de que estallara una vidriera a raíz del episodio.
Asimismo, una niña de 11 años presentó una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue trasladada a un hospital por sus padres.
Las otras dos personas heridas fueron mujeres que no presentaban lesiones de gravedad. Una de ellas recibió atención médica en el mismo lugar del incidente.
En total, siete personas resultaron afectadas por la explosión y el incendio que interrumpieron los festejos por el aniversario de Ezpeleta.