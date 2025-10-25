Los otros países que van a las urnas esta semana en el mundo

Este domingo 26 de octubre irán a las urnas los ciudadanos argentinos habilitados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para elegir diputados nacionales en todos los distritos y senadores en algunas provincias.
Las urnas tuvieron y tendrán actividad en localizaciones muy diversas en las últimas horas. A quiénes les toca.
Pero la actividad electoral no sólo viene cargada en el extremo del cono sur ya que en el lapso de una semana, otros cuatro países votarán mandatarios en diferentes formatos.
El viernes 24 de octubre fue el turno de Irlanda eligiendo presidente. Este sábado 25 hay votación presidencial también en Costa de Marfil, algo que se replicará en el continente con Tanzania el martes 28, también con elección de parlamentarios. El día miércoles 29 de octubre los Países Bajos tendrán sus comicios que definen el futuro primer ministro.
Por un periodo de siete años, Catherine Connolly (izquierda) fue elegida como sucesora del presidente Michael D. Higgins, que fue elegido en 2011 y 2018, y no pudo presentarse para otra reelección.
Los comicios se llevaron a cabo este viernes 24 de octubre, con Heather Humphreys (centroderecha) como la otra opción oficial para los 3,6 millones de irlandeses habilitados. Los votos fueron contabilizados recién en la mañana de este sábado y los resultados se conocieron en la tarde local.
Si bien Higgins se presentaba como “independiente”, contaba con el apoyo del partido Fianna Fáil, quien había atravesado un proceso de reconstrucción en 2011 luego de sostener una presencia predominante en el poder desde 1938. la llegada de Connolly, presentada inicialmente como independiente, pero siendo una figura líder de la oposición, posee el acompañamiento del Sinn Féin.
Jim Gavin, de Fianna Fáil, el partido del primer ministro Micheál Martin, bajó su candidatura a pesar de que su nombre aún figuraba en la boleta. Entre los que no recibieron el apoyo necesario, figuraban nombres como el del ex luchador Connor McGregor.
Los marfileños atraviesan este sábado la primera de las dos jornadas electorales de fin de año. En la actual se elegirá presidente de entre ocho candidatos.
Entre los opositores a Alassane Ouattara, presidente desde 2010, figuran su actual ministro de Comercio, un ex primer ministro, un antiguo líder de la capital y una ex primera dama. Cuatro candidaturas de peso no fueron aprobadas.
Con un formato de posible segunda vuelta presidencial, la segunda fecha confirmada tendrá a Costa de Marfil eligiendo parlamentarios el 27 de diciembre. Un detalle a tener en cuenta es que más del 39% de la población de 31 millones de personas profeso el cristianismo.
Tanzania es uno de los países más poblados del mundo a pesar de no contar con una centralidad en la discusión de la política internacional. Sus más de 38 millones de ciudadanos habilitados para votar son un reflejo de la cantidad de personas que se verán afectadas.
Este martes 28 de octubre elegirán presidente y 377 de 393 escaños de la Asamblea Nacional, donde se requieren 197 escaños necesarios para la mayoría absoluta.
Dentro de los 16 candidatos presidenciales, que cuentan con la curiosidad de presentarse sólo sin son mayores de 40 años, se ubica la actual mandataria Samia Suluhu Hassan que fue postulada por el partido gobernante Chama Cha Mapinduzi.
Entre las complicaciones remarcadas por Human Rights Watch como intentos de censura a la oposición, se destaca la prohibición de la Comisión Electoral Nacional al partido opositor Chadema, argumentando que no presentaron en tiempo y forma documentos de código de conducta.
Los comicios en el Reino de los Países Bajos estaban programados para 2027, pero la ruptura de la alianza de gobierno y la salida del Partido por la Libertad en junio, el primer ministro, Dick Schoof, presentó su renuncia y sostiene su posición en el cargo hasta las elecciones.
Este miércoles 29 no estará Schoof entre las opciones, algo similar a los que le pasó a Mark Rutte, su antecesor, quien cumplió el proceso, pero quedó fuera de su alianza y actualmente es Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Se definirán 150 escaños en la Cámara de Representantes, necesitando 76 escaños para obtener mayoría absoluta, la cual se obtendría de forma indirecta con alianza entre el ganador y otras fuerzas en busca de la gobernabilidad ante la corona.
Precisamente el Partido por la Libertad, con Geert Wilders como líder, encabeza los sondeos de opinión con la posibilidad de obtener entre 28 y 32 escaños. Enlaces verdes–PvdA, alianza con cierto valor oficialista, se ubica segunda, seguido por Partido Popular por la Libertad y la Democracia, al cual pertenecía Rutte.
