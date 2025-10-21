#HOY:

Sanae Takaichi fue elegida como primera ministra de Japón

Se trata de la primera mujer en ocupar este cargo en el país del sol naciente.

Sanae Takaichi, flamante primer ministro de Japón. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
 10:02

Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, fue elegida oficialmente este martes primera ministra del país tras ganar en ambas cámaras del Parlamento, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa el cargo.

Takaichi obtuvo 237 votos, superando al jefe del opositor Partido Constitucional Democrático, Yoshihiko Noda, con 149 votos, y a otros candidatos.

La Cámara de Consejeros también celebró su votación, pero ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Takaichi lideró con 123 votos, seguida de Noda con 44.

Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi reacts as she arrives at the prime minister's official residence in Tokyo, Japan October 21, 2025. REUTERS/Kim Kyung-HoonSanae Takaichi, flamante primer ministro de Japón. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Como resultado, se realizó una segunda vuelta inédita en 13 años en la Cámara Alta entre Takaichi y Noda, en la que Takaichi resultó finalmente vencedora.

Al ganar en ambas cámaras, fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo.

Leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi reacts as she receives applause after being elected as prime minister, at the Lower House of Parliament in Tokyo, Japan October 21, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAYSanae Takaichi, flamante primer ministro de Japón. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Takaichi tenía previsto completar la formación de su gabinete, participar en una ceremonia de investidura y presentar el nuevo gabinete a lo largo del día.

