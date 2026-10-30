Tres trabajadores han resultado heridos leves tras una explosión registrada este viernes por la mañana en la fábrica de municiones de El Fargue, en Granada.
Una explosión en una fábrica de municiones de El Fargue deja tres trabajadores heridos
El incidente se produjo poco antes de las 9:00 horas en una zona de la instalación destinada al quemado de pólvora, cuyas circunstancias están siendo investigadas por las autoridades.Luego de recibir el alerta, acudieron bomberos, personal sanitario, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Según han informado la Policía Nacional y el servicio de emergencias 112, los tres afectados sufrieron lesiones auditivas a causa de la detonación. Los equipos sanitarios los atendieron en el lugar y posteriormente los trasladaron al Hospital Virgen de las Nieves de Granada para evaluar su estado.
La explosión fue especialmente sonora y se percibió en municipios cercanos, como Fuente Vaqueros y La Zubia. Además, la detonación generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la zona y provocó un fuerte temblor, acompañado de olor a pólvora.
Investigan las causas de la explosión
El suceso tuvo lugar en el denominado quemadero de pólvora, un área de acceso restringido que dispone de amplios perímetros de seguridad. Fuentes policiales consultadas han señalado que las causas de la explosión todavía se están investigando.
Por su parte, el sindicato UGT ha apuntado que el incidente podría haberse producido durante una prueba rutinaria de calidad de un proyectil que habría estallado de manera inesperada.
Juan Bayo, secretario de organización de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, ha explicado que las actividades realizadas en esta zona se desarrollan con medidas de protección específicas. Los trabajadores operan a distancia y resguardados tras estructuras de protección para reducir los riesgos.
El representante sindical ha destacado que el área cuenta con perímetros de seguridad amplios y ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población. Según ha señalado, el incidente se habría saldado con un susto, humo, olor a pólvora y una fuerte vibración.
Amplio dispositivo de emergencia
Tras recibir las primeras alertas, se desplazaron hasta la fábrica diferentes unidades de la Policía Nacional, incluidos especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX), efectivos de Seguridad Ciudadana y agentes de la Policía Científica.
También acudieron bomberos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de personal sanitario, para atender a los heridos y comprobar las posibles consecuencias de la detonación.
Los agentes inspeccionaron las viviendas más próximas a las instalaciones para determinar si se habían producido daños. Las primeras comprobaciones no detectaron daños estructurales ni desperfectos de gravedad.
La Policía Nacional estableció dos perímetros de seguridad para controlar el acceso a la zona y facilitar la asistencia a los vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda.
El servicio de emergencias 112 recibió más de treinta llamadas desde las 8:57 horas, en las que los ciudadanos alertaban de una fuerte explosión en la fábrica de pólvora, situada junto a la carretera de Murcia, en el barrio granadino de El Fargue.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.