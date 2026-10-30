España

Una explosión en una fábrica de municiones de El Fargue deja tres trabajadores heridos

El incidente se produjo poco antes de las 9:00 horas en una zona de la instalación destinada al quemado de pólvora, cuyas circunstancias están siendo investigadas por las autoridades.Luego de recibir el alerta, acudieron bomberos, personal sanitario, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.