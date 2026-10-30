Tragedia

Dos militares murieron durante un curso de buceo en el río Uruguay y buscan a otro efectivo

El episodio ocurrió en las inmediaciones del muelle Anglo, en Fray Bentos, mientras se desarrollaba una práctica del Curso de Buzo Táctico del Ejército uruguayo. La Armada recuperó dos cuerpos, continúa la búsqueda de un tercer participante y trasladó a un sobreviviente a un centro de salud, donde permanece internado en cuidados intensivos.