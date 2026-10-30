Dos militares murieron durante un ejercicio de buceo táctico en aguas del río Uruguay, frente a la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, Uruguay.
Dos militares murieron durante un curso de buceo en el río Uruguay y buscan a otro efectivo
El episodio ocurrió en las inmediaciones del muelle Anglo, en Fray Bentos, mientras se desarrollaba una práctica del Curso de Buzo Táctico del Ejército uruguayo. La Armada recuperó dos cuerpos, continúa la búsqueda de un tercer participante y trasladó a un sobreviviente a un centro de salud, donde permanece internado en cuidados intensivos.
El operativo se activó durante la noche del jueves, luego de que las autoridades recibieran una alerta por la desaparición de varios participantes de una práctica militar.
Hasta este viernes, la Armada había confirmado el hallazgo de dos cuerpos, mientras continuaba la búsqueda de un tercer efectivo. Otro integrante del grupo fue rescatado con vida y permanece internado en un centro de tratamiento intensivo (CTI).
El incidente se produjo en la zona del muelle Anglo, un sector ubicado sobre la costa del río Uruguay. Según informó la Armada Nacional uruguaya, la Prefectura del Puerto de Fray Bentos recibió un aviso del servicio de emergencias 911 a las 21.58 del jueves, que advertía sobre la presunta desaparición de varias personas en el agua.
Los involucrados participaban del Curso de Buzo Táctico que dicta el Batallón de Infantería N.º 9 de Fray Bentos. Tras recibir la comunicación, la fuerza naval puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate para localizar a los militares.
Cómo fue el operativo de búsqueda en el río Uruguay
La Armada desplegó dos embarcaciones hacia las inmediaciones del muelle Anglo para iniciar las tareas de rastreo. Durante el procedimiento, los equipos lograron localizar y recuperar los cuerpos de dos de los participantes del curso.
En paralelo, las autoridades confirmaron que un tercer efectivo continuaba desaparecido. Su paradero era desconocido al momento de difundirse el comunicado oficial, por lo que los trabajos de búsqueda seguían activos durante la mañana de este viernes.
Un cuarto militar logró ser rescatado y trasladado a un centro hospitalario. De acuerdo con la información proporcionada por la Armada, el sobreviviente permanecía internado en un CTI, bajo atención médica.
El operativo cuenta con la intervención del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC), que trabaja junto con la Armada Nacional para continuar las tareas en el curso de agua.
La emergencia movilizó a personal de Prefectura y a distintas unidades de la fuerza naval. La zona del muelle Anglo fue el punto central de las operaciones, tanto para la recuperación de los cuerpos como para la búsqueda del militar que todavía no había sido localizado.
Hasta el momento de los primeros informes, las autoridades no habían comunicado las causas precisas del episodio ni brindado detalles concluyentes sobre las circunstancias en las que se produjo la emergencia durante la práctica.
Qué se sabe del curso de buzo táctico que realizaban los militares
Los efectivos involucrados formaban parte de una instancia de capacitación especializada que desarrolla el Batallón de Infantería N.º 9, con sede en Fray Bentos. Se trata de un curso de buceo táctico destinado a la formación de personal militar para realizar operaciones subacuáticas.
El entrenamiento se desarrollaba en aguas del río Uruguay, en un sector próximo al histórico muelle Anglo. La actividad tenía carácter de instrucción y reunía a integrantes de las Fuerzas Armadas que participaban de las prácticas previstas en el programa de formación.
La información difundida por la Armada permitió confirmar la identidad institucional del grupo y el lugar donde se produjo el incidente, aunque no detalló qué maniobra estaban realizando los participantes cuando se activó la emergencia.
Tampoco se habían informado oficialmente las condiciones en las que se encontraban los militares antes de la desaparición ni si existieron dificultades técnicas durante el ejercicio. Esos aspectos deberán ser esclarecidos a partir de las actuaciones correspondientes.
El hecho generó un amplio despliegue de los organismos de respuesta en Fray Bentos, mientras las autoridades mantienen la búsqueda del efectivo desaparecido y el seguimiento del militar que fue hospitalizado.
La prioridad del operativo continúa siendo localizar al tercer participante que no pudo ser encontrado y completar las tareas de rescate en el área. Por ahora, el balance confirmado por la Armada uruguaya es de dos militares fallecidos, uno desaparecido y otro rescatado con vida, que permanece internado en cuidados intensivos.