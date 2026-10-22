Bombardearon un campamento del ELN en Colombia: reportan nueve muertos

Este video fue grabado a la 1:00 de la madrugada, momento en el que autoricé una operación de bombardeo contra las estructuras narcoterroristas del ELN en el departamento del Cauca. ¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo! Nuestra Fuerza Pública tiene instrucciones claras de actuar con toda la contundencia y dentro del marco de la ley. Más tarde daré a conocer los resultados de esta operación militar. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅