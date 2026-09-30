Las autoridades del Gobierno de Israel y la Embajada de Israel en la Argentina condenaron en las últimas horas de este miércoles 30 de septiembre el grave incidente de seguridad ocurrido en la cabina de un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea emiratí Flydubai. Según la información oficial proporcionada por la representación diplomática en Buenos Aires y respaldada por declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos al mando apuñaló a su colega con la aparente intención de hacer precipitar a la aeronave con sus ocupantes a bordo.
Qué dicen desde la Embajada de Israel en Argentina sobre el presunto atentado contra el vuelo de Flydubai
La diplomacia israelí en Buenos Aires repudió enfáticamente el ataque a bordo del vuelo FZ1073 que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.
La aeronave, que transportaba a unos 180 pasajeros —en su gran mayoría ciudadanos israelíes—, cayó en picada más de 5.000 metros en cuestión de minutos tras el altercado. La rápida intervención de pasajeros que irrumpieron en la cabina y de pilotos fuera de servicio que viajaban en el vuelo permitió reducir al agresor y aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.
Héroes a bordo y la reconstrucción de la picada
Según precisó el comunicado oficial de la Embajada de Israel en la Argentina, "la intervención de pasajeros israelíes y miembros de la tripulación fue decisiva para evitar una catástrofe de grandes magnitudes". Pasajeros israelíes actuaron para reducir al agresor, mientras que pilotos fuera de servicio colaboraron con la tripulación para recuperar el control de la aeronave y conducirla a un aterrizaje seguro en el aeropuerto saudí de Tabuk.
En tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tildó de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso y remarcó que se frustró únicamente gracias al heroísmo colectivo. Tras ser neutralizado a bordo, el agresor fue atado e inmovilizado por los propios pasajeros antes de ser entregado a las autoridades saudíes.
Ataque al proceso de paz y los Acuerdos de Abraham
La Embajada de Israel subrayó también el impacto político y diplomático internacional del incidente. Para el Estado judío, la agresión trasciende el ataque directo a los ciudadanos que viajaban a bordo: "Atentar contra un vuelo de una compañía emiratí que une Dubái con Tel Aviv intenta atentar también contra el acercamiento entre ambos países y contra el proceso de paz y normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham".
Desde la diplomacia reafirmaron que "ningún intento de atentado quebrará la amistad entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ni detendrá el camino iniciado" y sostuvieron que la respuesta será seguir profundizando los vínculos bilaterales.
Llegada a Ben Gurión y la investigación internacional
Horas después del aterrizaje forzoso en territorio saudí, un vuelo de rescate repatrió a los pasajeros afectados hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv. Mientras el piloto agredido fue derivado para recibir asistencia médica, los organismos de seguridad de Israel y Arabia Saudita colaboran en el interrogatorio del sospechoso.
Las autoridades del transporte aéreo israelí y la propia aerolínea Flydubai continúan evaluando las circunstancias y los antecedentes del copiloto involucrado para determinar cómo logró superar los controles de seguridad del vuelo.