El tornado de Encarnación

27 de septiembre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Hace un siglo, los lectores santafesinos podían conocer el mismo día los principales acontecimientos que ocurrían en distintos rincones del planeta gracias al servicio de cables telegráficos, como el tornado que afectó al Paraguay, la pelea Dempsey-Tunney, la huelga minera británica, los grandes vuelos de la época y episodios tan curiosos como la fuga de leones y tigres de un circo francés.