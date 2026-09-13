Hace un siglo, los santafesinos podían conocer en la misma jornada las principales noticias que sacudían al mundo.
13 de septiembre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
La edición de El Litoral de hace un siglo reflejó una jornada marcada por tensiones políticas, atentados, epidemias, conflictos sociales y acontecimientos deportivos, con despachos que conectaban a Santa Fe con distintos puntos del planeta.
La edición de El Litoral del lunes 13 de septiembre de 1926 reflejó, a través de su servicio de cables telegráficos, un escenario internacional atravesado por atentados políticos, conflictos sociales, epidemias, procesos judiciales y movimientos militares. Entre todos los acontecimientos, el caso Sacco-Vanzetti ocupaba un lugar central.
La edición correspondía al Año IX, número 3463, tenía 14 páginas y llevaba en su portada una definición que permite comprender cómo circulaba la información internacional en la Santa Fe de hace cien años: “INFORMACION TELEGRAFICA DEL EXTERIOR, CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS”.
El diario precisaba que ese material llegaba mediante el “servicio especial de la Agencia ‘Austral’ y de nuestros corresponsales”. De esta manera, las noticias producidas a miles de kilómetros podían llegar a los lectores santafesinos con apenas la demora propia de las comunicaciones telegráficas.
Sacco y Vanzetti: una causa que conmovía a Estados Unidos
Entre las noticias internacionales destacadas aparecía nuevamente uno de los casos judiciales más emblemáticos de la época: Sacco y Vanzetti.
Desde Massachusetts, El Litoral informaba que se había iniciado una audiencia especial para analizar una nueva moción destinada a conseguir la renovación del proceso contra Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos anarquistas condenados a muerte por homicidio.
La crónica señalaba que ambos eran considerados culpables por la Justicia, aunque sus compañeros sostenían que eran inocentes. La publicación destacaba además que ninguno de los dos acusados se presentaría ante el tribunal y que, por ese motivo, los funcionarios no preveían posibles episodios de violencia ni consideraban necesario establecer una custodia especial del edificio.
El caso, que atravesaba entonces una nueva instancia judicial, ocupaba así un espacio en la portada del diario santafesino y mostraba hasta qué punto un proceso ocurrido en Estados Unidos formaba parte de la agenda informativa que llegaba a la Argentina.
Mussolini, un atentado y una Italia en tensión
Otra de las grandes noticias internacionales era el atentado contra Benito Mussolini. El jefe del gobierno italiano había sobrevivido a un ataque y, según la información publicada desde Roma, la reacción política y social era inmediata.
El Litoral relataba que Mussolini había enviado un telegrama al general Miguel Primo de Rivera, jefe del gobierno español, para agradecerle las felicitaciones recibidas después de haber salido ileso del atentado.
La investigación también aportaba un dato llamativo: el hombre que había sido identificado inicialmente como Ermette Giovannini en realidad se llamaba Gino Luchetti. La policía italiana sostenía que había nacido en Avenza, Toscana, en 1900, que había residido en Marsella y que había llegado a Roma el 2 de septiembre.
Según su propia declaración, Luchetti se definía como “anarquista individualista” y afirmaba haber actuado por iniciativa propia, sin recibir instrucciones de terceros. Sin embargo, la prensa italiana interpretaba el episodio de otra manera y hablaba de un supuesto complot preparado desde el extranjero.
La situación generó además un fuerte despliegue político. El Directorio del Partido Fascista reclamó medidas más enérgicas para proteger al jefe del gobierno, mientras que los diputados fascistas impulsaban una convocatoria extraordinaria del Parlamento para aprobar una legislación que buscara “evitar por medio de la pena de muerte, los atentados contra el gobierno”.
Primo de Rivera y un plebiscito en España
España también tenía un lugar destacado en aquella portada de 1926. El general Primo de Rivera aparecía relacionado con un plebiscito cuyos resultados eran presentados por los informes oficiales como un respaldo masivo a su gobierno.
Según el diario, en Madrid se habían superado las mayores votaciones electorales conocidas y en algunas provincias la cantidad de firmantes superaba el 70% de la población.
La adhesión también aparecía reflejada fuera de España. Desde La Habana se informaba que 25.000 integrantes de la colectividad española en Cuba habían firmado el pliego de apoyo al gobierno de Primo de Rivera. Desde Manila, en tanto, se señalaba que el 90% de los españoles residentes que concurrieron al consulado había votado a favor del gobierno.
El propio Primo de Rivera se mostraba satisfecho y sostenía que en el plebiscito se había movilizado una cantidad de personas cuatro veces superior a la mayor registrada en una elección española.
Tifus en Alemania: 627 casos y 13 muertes
La portada también reflejaba una preocupación sanitaria. Desde Hannover, Alemania, se informaba sobre una epidemia de tifus que se propagaba de manera alarmante.
El balance publicado por El Litoral indicaba que ya se habían registrado 627 casos, con 13 fallecimientos. Ante la situación, las autoridades sanitarias habían dispuesto rigurosas medidas de precaución.
La noticia permite observar cómo las epidemias constituían también un asunto de interés internacional y cómo los diarios de la época incorporaban rápidamente estos episodios a sus páginas mediante los despachos telegráficos.
La Liga de las Naciones y el desarme
En Ginebra, mientras tanto, la Liga de las Naciones avanzaba con sus actividades. El Litoral informó sobre la recepción de los delegados alemanes ante la Comisión de Desarme, encabezados por el conde von Bernstorff.
Según el despacho, los representantes alemanes expresaron su deseo de participar “leal y sinceramente” en los trabajos de la comisión.
La misma sección incluía un telegrama del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez al presidente de la Asamblea de la Liga de las Naciones, en el que afirmaba que una futura España sin dictadura buscaría ocupar nuevamente su lugar en Ginebra y contribuir a la obra de paz del organismo.
Conflictos religiosos y tensión política en Grecia
La información internacional también daba cuenta de un enfrentamiento entre comunidades religiosas en la India. Desde Allahabad se comunicaba un “choque sangriento entre musulmanes e hindúes”, provocado por cuestiones religiosas.
Según el despacho, se produjeron numerosos disparos y hubo dos muertos y 21 heridos, la mayoría de ellos hindúes.
Desde Grecia llegaban noticias de creciente oposición al régimen. En Atenas, fuertes destacamentos de infantería continuaban custodiando el Parlamento, mientras que algunos realistas detenidos por su participación en una reciente revuelta habían recuperado la libertad debido, según la publicación, a la presión de los diarios y a razones políticas.
Un terremoto devastador en las Azores
Otra de las noticias que atravesaba la portada llegaba desde Portugal. Comunicaciones procedentes de las Azores aseguraban que Horta había quedado completamente destruida a raíz de los terremotos que habían afectado a la ciudad.
El despacho señalaba que sería necesario reconstruirla íntegramente y que la población pasaba las noches en grandes campamentos instalados en la zona rural.
Nicaragua: un combate con cañones y ametralladoras
Desde Managua llegaba además la descripción de uno de los episodios más violentos de la situación política nicaragüense.
Un testigo presencial, William Crampton, describía el combate de El Bluff como uno de los más sangrientos del movimiento. Según su relato, tropas del ejército y revolucionarios intercambiaron fuego de cañón y ametralladoras, mientras que el muelle y las instalaciones gubernamentales sufrían graves daños por los impactos de granadas.
Otras noticias que completaban el panorama internacional
La portada reunía además acontecimientos muy diversos. En Rumania, el diario informaba sobre una supuesta reconciliación entre el príncipe Carol y el rey Fernando, que permitiría al primero regresar al país con las dignidades correspondientes a su condición de heredero.
Desde Alemania se comunicaba que el mariscal Ludendorff, recientemente divorciado, contraería nuevamente matrimonio con Margarete von Kemnitz y que se preparaban grandes celebraciones.
España también aparecía en relación con un proceso contra militares sublevados. El Supremo Consejo de Guerra y Marina había iniciado la vista de una causa contra oficiales vinculados con un movimiento de indisciplina en una unidad de artillería.
El propio Primo de Rivera, además, había anunciado que no podría concretar su proyectado viaje a Estados Unidos. En su lugar, viajaría el ministro del Trabajo, Eduardo Aunós, quien tenía previsto entrevistarse con el presidente estadounidense Calvin Coolidge.
Boxeo, tenis y fútbol: el deporte también llegaba por los cables
La portada deportiva de aquel 13 de septiembre de 1926 mostraba una agenda variada. En boxeo, el argentino Miguel Ferrara, conocido como “Firpito”, había aceptado enfrentarse al vasco Paulino Uzcudum, quien llegaría a Buenos Aires procedente de Europa. Además, se anunciaba que Ferrara podría medirse con el boxeador Cámpolo.
También se destacaba la llegada a la Argentina del pugilista italiano Fratini, quien tenía previsto desembarcar en octubre después de combatir en Milán con el campeón italiano Mario Bosisio.
En tenis, El Litoral informaba que el equipo paraguayo viajaría desde Asunción para disputar el Campeonato Sudamericano. Paraguay debía enfrentarse con Brasil, ya que Perú había decidido no participar.
El fútbol también tenía presencia internacional. El Club Progresista, equipo argentino, disputó en Lima su último partido ante el peruano Chalaco y cayó por el mínimo marcador. En tanto, la Liga Paraguaya de Football resolvió no concurrir al Campeonato Sudamericano que se jugaría en Santiago de Chile durante octubre.
Santa Fe y el mundo, conectados por el telégrafo
La tapa de El Litoral del 13 de septiembre de 1926 funciona también como una fotografía de la forma en que los santafesinos se informaban sobre el planeta.
En apenas una edición podían encontrarse noticias de Italia, España, Alemania, Estados Unidos, India, Grecia, Portugal, Nicaragua, Rumania, Filipinas y Cuba, además de información nacional y provincial.
La clave estaba explicitada por el propio diario: “Información telegráfica del exterior, Capital Federal y provincias”, con material procedente de la Agencia Austral y de sus corresponsales.
Así, hace exactamente cien años, un lector santafesino podía abrir El Litoral y encontrarse con el proceso Sacco-Vanzetti en Massachusetts, el atentado contra Mussolini en Roma, el plebiscito de Primo de Rivera en España, una epidemia de tifus en Hannover o los acontecimientos de la Liga de las Naciones en Ginebra.
El mundo de 1926 estaba lejos, pero las noticias llegaban a Santa Fe en la misma jornada a través de los cables telegráficos.