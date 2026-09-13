La causa Sacco y Vanzetti conmovía a EEUU

13 de septiembre de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

La edición de El Litoral de hace un siglo reflejó una jornada marcada por tensiones políticas, atentados, epidemias, conflictos sociales y acontecimientos deportivos, con despachos que conectaban a Santa Fe con distintos puntos del planeta.