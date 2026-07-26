El derrumbe fatal del puente de Whitesville

26 de julio de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

A un siglo, El Litoral revive la portada del 26 de julio de 1926: la travesía del hidroavión Buenos Aires, la crisis religiosa en México, tormentas en Yugoslavia y las noticias internacionales que llegaban por cable a Santa Fe.