El lunes 26 de julio de 1926, los lectores de El Litoral en Santa Fe podían conocer, prácticamente en tiempo real, los principales acontecimientos internacionales gracias a los cables telegráficos de la agencia Austral y de los corresponsales del diario.
26 de julio de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
A un siglo, El Litoral revive la portada del 26 de julio de 1926: la travesía del hidroavión Buenos Aires, la crisis religiosa en México, tormentas en Yugoslavia y las noticias internacionales que llegaban por cable a Santa Fe.
En una época en la que la radio aún no era un medio masivo y la televisión ni siquiera existía, las noticias llegaban desde distintos continentes por vía telegráfica y eran publicadas el mismo día en la portada.
La edición de esa jornada reflejaba un mundo atravesado por conflictos políticos, avances en la aviación, fenómenos naturales, deportes internacionales y acontecimientos que mantenían en vilo a diferentes regiones del planeta.
Entre todas esas noticias, una ocupaba un lugar destacado: la travesía del hidroavión "Buenos Aires", que avanzaba hacia el tramo final de un histórico raid aéreo.
El hidroavión "Buenos Aires" esperaba que levantara la niebla para continuar su histórica travesía
La portada seguía minuto a minuto la marcha del hidroavión argentino "Buenos Aires", cuyos pilotos realizaban un ambicioso raid internacional.
Desde Florianópolis informaban que los aviadores habían debido interrumpir el vuelo debido a las malas condiciones meteorológicas. El despacho relataba que, tras despegar con intención de continuar hacia el sur, "acuatizaron a causa de la cerrazón" en el río Araranguá.
La información describía que los tripulantes pasaron la noche en la ciudad brasileña mientras aguardaban mejores condiciones para continuar.
Otro cable precisaba que una lancha había partido para "conducir a remolque el avión 'Buenos Aires' hasta el puerto de esa ciudad, a fin de reanudar desde allí el vuelo en cuanto mejore el tiempo".
Mientras tanto, en Argentina ya se organizaban los preparativos para recibirlos.
Las autoridades militares y navales habían dispuesto que una escuadrilla de aviones saliera a escoltar al hidroavión cuando emprendiera la última etapa desde Montevideo.
También se anunciaban homenajes para los pilotos Duggan, Olivero y Campanelli. La Asociación Nacional Pro Patria de Señoritas tenía previsto entregarles medallas de oro especialmente acuñadas para reconocer la hazaña, mientras que otra institución preparaba el obsequio de una bandera argentina costeada mediante una suscripción pública.
La cobertura demostraba el enorme interés que despertaban las grandes travesías aéreas durante la década de 1920, cuando cada vuelo de larga distancia representaba un verdadero acontecimiento internacional.
México atravesaba una profunda crisis entre el gobierno y la Iglesia
Otra de las noticias que dominaban la información internacional provenía de México, donde la tensión entre el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y la Iglesia Católica seguía escalando.
Los cables informaban que el Ministerio del Interior había iniciado una investigación sobre la carta pastoral publicada por los obispos y el arzobispo de México.
La advertencia era contundente: "Si se comprueba que la pastoral ha violado la Constitución, el procurador general de la Nación ordenará el arresto de los firmantes."
El conflicto se había profundizado tras el anuncio de la suspensión de los servicios religiosos en rechazo a las nuevas reglamentaciones sobre cultos.
La propia pastoral afirmaba que "sería un crimen tolerar las leyes actuales y por eso tomamos esta actitud", reflejando el grado de enfrentamiento existente.
Mientras tanto, el presidente Calles minimizaba el impacto del boicot económico impulsado por organizaciones religiosas y aseguraba que "fracasará", calificándolo de un movimiento "ridículo".
Otro despacho señalaba que el mandatario sostenía que "nada perturba actualmente la paz de aquel país, salvo pequeños incidentes sin importancia motivados por cuestiones religiosas", al tiempo que las federaciones obreras manifestaban públicamente su apoyo al gobierno.
La protesta por Sacco y Vanzetti y el llamado de Mussolini al fascismo italiano
La edición del 26 de julio de 1926 también reflejaba el clima de fuerte polarización política que atravesaba distintas partes del mundo.
Desde Berlín, los cables informaban sobre la creciente movilización de organizaciones comunistas en defensa de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, los inmigrantes italianos condenados por la Justicia estadounidense cuya sentencia despertaba protestas internacionales.
Según publicaba El Litoral, una asamblea de la organización "Ayuda Roja", integrada por miembros del Partido Comunista, resolvió marchar hasta la embajada de Estados Unidos para manifestarse contra "la ejecución de Sacco y Vanzetti, fallada por los tribunales norteamericanos".
Sin embargo, la protesta finalmente no se concretó porque la sede diplomática permanecía cerrada por ser día feriado y porque la policía ya había tomado precauciones para impedir cualquier incidente.
En contraste con esa agitación política, otro despacho llegaba desde Roma con las directivas impartidas por Benito Mussolini a los integrantes del Partido Fascista.
El jefe del gobierno italiano ordenaba a los camisas negras poner fin a las disputas internas y concentrar todos sus esfuerzos en respaldar la denominada "batalla económica" impulsada por su administración. Las instrucciones, señalaba el diario, serían leídas en los congresos locales del partido que se celebrarían en todo el reino durante esa quincena.
Las noticias deportivas llegaban desde tres países
La información deportiva internacional ocupaba un espacio destacado en la portada.
Desde Buenos Aires se anunciaba un amistoso entre Huracán y el Real Deportivo Español, equipo europeo que debía modificar su gira porque las fuertes nevadas habían interrumpido el tráfico ferroviario hacia Chile, impidiéndole continuar luego hacia Perú.
La posibilidad de un encuentro con Boca Juniors todavía se encontraba en negociación.
Desde Lima llegaba el resultado del segundo partido disputado por el Club Progresista frente a Tarapacá.
Los argentinos terminaron imponiéndose por 2 a 1, aunque el cable relataba que el desenlace generó fuertes protestas del público peruano luego de una polémica decisión arbitral relacionada con un fuera de juego.
En tanto, desde Nueva York se informaba que los boxeadores argentinos comenzaban su preparación en el Saint Nicholas Gymnasium, mientras Juan Homs buscaba cerrar nuevos combates en Estados Unidos.
Otra devastadora tormenta castigaba a Yugoslavia
La naturaleza también ocupaba espacio en la primera plana.
Desde Belgrado llegaban noticias de una nueva tormenta que agravaba las inundaciones registradas en Voivodina, región que actualmente forma parte del norte de Serbia.
El cable describía que el desborde de los diques del río Danubio había destruido parcialmente la localidad de Majska.
Las imágenes transmitidas por el relato resultaban impactantes para la época: barrios enteros bajo el agua, habitantes refugiados en terrenos elevados y otros que pasaban la noche sobre las copas de los árboles para escapar de la creciente.
Las autoridades todavía desconocían el número exacto de víctimas, aunque anticipaban que serían numerosas.
Otras noticias que llegaban por cable desde el mundo
La portada reunía además una amplia variedad de acontecimientos internacionales.
En Bruselas se inauguraba el Primer Congreso Internacional de Derecho Penal, que debatiría la creación de una corte internacional de criminalidad.
Desde Berlín se informaba sobre una misteriosa epidemia que afectaba a Silesia tras recientes inundaciones. Ochocientas personas habían sido hospitalizadas y los especialistas todavía no lograban identificar la enfermedad.
En Atenas se anunciaba el inminente juicio contra 93 acusados por el atentado contra Mustafá Kemal Bajá, mientras Madrid esperaba el regreso del rey Alfonso XIII, Francia conocía el programa económico impulsado por Raymond Poincaré y en Siria se enfrentaban tropas francesas y fuerzas rebeldes.
En Panamá, además, se anunciaba la decisión de erigir una estatua en homenaje al indígena Urracá mediante una suscripción escolar.
El derrumbe de un puente dejó 13 muertos en Estados Unidos
Uno de los episodios más dramáticos de la jornada ocurrió en Whitesville, Carolina del Sur, donde el puente colapsó mientras cientos de personas observaban el espectáculo de un comediante que se había rociado el cuerpo con petróleo y corría envuelto en llamas antes de lanzarse al agua.
Según relataban los cables, el desplazamiento simultáneo del público de un lado al otro provocó la rotura de los cables de la estructura.
El saldo fue trágico: 13 personas murieron y otras 37 resultaron heridas, al precipitarse al lecho casi seco del riachuelo.
Un mundo que Santa Fe conocía el mismo día
La portada del 26 de julio de 1926 constituye un valioso testimonio de cómo circulaba la información internacional hace un siglo.
Gracias a los cables telegráficos, el periódico acercaba diariamente a Santa Fe un panorama del mundo que permitía seguir, casi en tiempo real, los grandes acontecimientos internacionales de la época.