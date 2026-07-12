Convulsión en Medio Oriente y un asalto "de película" a un tren

12 de julio de 1919: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Hace un siglo, los santafesinos abrían las páginas de El Litoral para seguir con expectativa la accidentada travesía del hidroavión argentino "Buenos Aires", que intentaba unir Nueva York con la capital argentina. Al mismo tiempo, las noticias internacionales hablaban de la guerra en Siria, las negociaciones de la deuda francesa, el ascenso de los autoritarismos en Europa y competencias deportivas que ocupaban titulares en distintos rincones del planeta.