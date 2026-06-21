El histórico rescate del hidroavión “Buenos Aires”

21 de junio de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

El hallazgo del hidroavión “Buenos Aires” en el Amazonas desató celebraciones en Argentina, destacando el heroísmo de Duggan y su equipo tras días de incertidumbre. Mientras, la vasta red telegráfica de la época conectaba a Santa Fe con el mundo, permitiendo a los lectores seguir en tiempo real eventos de gran impacto internacional.